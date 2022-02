Ana Patricia Gámez no olvida sus orígenes y recuerda su primer trabajo en Sonora, que consistía en doblar tela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque hoy en día cuenta con una fructífera carrera en la televisión, la cual le ha valido el reconocimiento a nivel internacional, Ana Patricia Gámez no olvida sus orígenes y comparte con todos sus seguidores cómo fue que de adolescente se ganó el primer dinero de su vida en un pequeño negocio familiar.

En el más reciente episodio de su podcast «Sin Filtro», la conductora recordó cuando, al terminarse uno de sus periodos escolares en su natal Navojoa, Sonora, aprovechó las vacaciones para irse con una tía a una tienda de lienzos y paños.

«En las vacaciones de verano del año 2000, que duraban dos meses, mi tía Rosa me dijo que si quería trabajar con ella en un almacén de retazos de tela y, por supuesto, contesté de manera afirmativa. Me acuerdo que me pagaban 250 pesos a la semana y mi trabajo era doblar tela, pero yo me fui mucho más allá y me ponía a acomodarlas por tipo o por color. Creo que de ahí nació mi amor por la costura», contó Ana Patricia.

Para finalizar, la presentadora señaló que aunque este fue si primer empleo formal, se mantuvo ocupada prácticamente desde que era niña, pues ayudaba a sus padres con la tienda de abarrotes que tenían o se iba a la sastrería de su abuelo y se ponía a barrer el piso y recoger todos los residuos de hilo que quedaban.

