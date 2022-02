¿Belinda anunció su embarazo en Instagram?, no. Pero Rihanna la ha inspirado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de Instagram Belinda celebró el embarazo de Rihanna. Haciendo que muchos se confundieran y penzaran que imitaría la noticia de la cantante originaria de Bárbados. Y es que Belinda es muy fan de la intérprete de “Diamonds”.

Dicen que Belinda sí quiere ser mamá, que es más, este es un sueño que piensa cumplir con Christian Nodal. Se supone que éstos aún no han pensando encargarle la tarea a la cigüeña, porque aún están muy jóvenes, pero que no esta lejos de sus planes a futuro. View this post on Instagram A post shared by Lado Pink (@ladopinkmx)

Según contó la revista People en Español, el hermano de la cantante ha dicho que ésta si que quiere ser mamá. “Mi hermana sí me ha platicado un par de veces (al respecto), claro que a ella le gustaría ser madre, pero en un momento, no sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre”, dijo Nacho Peregrín según reportó dicho medio.

