Kanye y Kim se atacan en redes sociales por culpa del perfil de TikTok de su hija North

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kanye West acudió a su Instagram para cuestionar qué debería hacer con respecto a que su hija North West esté en TikTok, sin embargo, la respuesta de sus millones no era precisamente la que quería obtener, pues el rapero etiquetó con toda intención a Kim Kardashian en la publicación, acusándola básicamente de ser una mala madre.

“Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer para que mi hija esté en TikTok contra mi voluntad”, subtituló en una captura de pantalla de un video de North en la famosa red de videos.

Cansada de los desplantes y ataques de su antiguo esposo, no pasó mucho tiempo para que Kim le respondiera duro y directo a sus reclamos sobre esta incursión de su hija mayor a las redes sociales.

“Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda crear. Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad”, expresó Kim en Instagram stories.

“El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino“, es como concluye la declaración que la empresaria ofreció en su plataforma y a la que Kanye contestó molesto en un nuevo post.

En enero pasado el rapero aseguró que su exesposa se había negado a darle la dirección donde se iba a celebrar la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago y ahora acusó a Kim de secuestro.

“¿A qué te refieres con proveedor principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionarme la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado”, escribió Ye en Instagram.

Ye ya había declarado en una reciente entrevista que no quiere que ninguno de sus hijos tengan cuenta de TikTok a menos que él les otorgue el permiso y no le hace ninguna gracia que Kim no respete su postura.

“La seguridad no va a estar entre mis hijos y yo, y mis hijos no van a estar en TikTok sin mi permiso”, sentenció en un episodio de ‘Hollywood Unlocked’.

“Pueden ir a SNL (Saturday Night Live) y hacer bromas, pueden hacer bromas en los medios, pueden plantar historias, sobre con quién estoy saliendo y lo que sea que quieran hacer. Pueden bloquear tratos, pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero te puedo decir de frente, no juegues con mis hijos”, agregó.

Sigue leyendo: Kanye West lanza advertencia a las Kardashian: “Les aseguro que entraremos en temas legales”

– Salen a la luz imágenes del ataque de Kanye West a un fan que le pidió un autógrafo, el rapero ya es investigado

– Kanye West deja claro lo que piensa de Pete Davidson: Quiere patearle el trasero