La desaparición de Lourdes Stephen hizo sonar las alarmas. Todo fue por COVID

Lourdes Stephen había estado muy ausente de sus redes sociales en las últimas semanas y, tras la preocupación que mostraron sus fanáticos, finalmente está de regreso y revela que desafortunadamente se contagió de covid-19.

A través de su canal de YouTube, la conductora confesó que no fue nada facil enterarse de que tenía la enfermedad y aseguró que, aunque sí le causó algunos estragos físicos que todavía no se van del todo, lo más complicado fue lidiar con ello emocionalmente.

“Ustedes saben cómo me he cuidado desde que empezó todo, pero hace poco conviví con una persona que había dado positivo y, como se debe de hacer, a los cinco días me hice la PCR y salió negativo. Esa misma noche comencé con unos síntomas espantosos y me fui a una clínica a revisar, me volvieron a hacer la prueba y salió positiva. Yo no lo podía creer, pero pues ya en plena enfermedad había días que sí me sentía mejor que otros, pero definitivamente le pegó duro a mis emociones“, dijo Lourdes casi llorando.

Finalmente, la dominicana reflexionó sobre las lecciones que le dejó la enfermedad y llegó a la conclusión de que la única manera de salir adelante y superar la pandemia es que la sociedad trabaje de manera conjunta y atienda todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias han estado dando desde hace ya dos años.

