Amara La Negra confesó haber sido víctima de discriminación en Sábado Gigante y hoy habla de las amenazas de muerte

Amara La Negra formó parte del grupo coreográfico de “Sábado Gigante”. Para ese entonces era tan solo una niña y aún así fue víctima de discriminación. Hecho lamentable que ella aún recuerda. Pero las tristes y duras revelación de Amara La Negra no terminan aquí. Hace poco conversó con Lourdes Stephen, a quien le contó que actualmente está recibiendo amenazas de muerte.

Con lágrimas ha defendido no sólo su color de piel, sino a sí misma. Amara La Negra dice: “Cónoceme”. “Soy buena persona”, agrega. Llorando dice y espera que su trabajo como activista defendiendo los derechos de su raza ayuden para que otros, otras niñas, no sufran lo mismo que ella. Y es que Amara no entiende qué más tiene que pasar o qué más tiene que demostrar ella y su raza para que la gente que discrimina entienda que son seres humanos igual de valiosos e inteligentes y capaces.

“Cuál es la necesidad… porqué siempre con nosotros. Qué más tenemos que demostrar. Le hemos demostrado a todos… somos buenos atletas. Y no es nada más en Estados Unidos y siempre es con nosotros el problema”, dice llorando con dolor. Y es que su voz y su reflexión suena cansada, no porque ya no quiera seguir diciendo lo mismo para defender a su gente, sino porque es toda una vida sosteniendo el mismo discurso y parece que nada cambia.

Aquí la conversación completa de la cantante y actriz con Lourdes Stephen.

