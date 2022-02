La futbolista que dejó el deporte para triunfar con desnudos en OnlyFans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada vez son más las personalidades que se unen a OnlyFans, plataforma de suscripción en la que se pueden compartir desnudos de forma exclusiva. Una de ellas es la futbolista Madelene Wright, a la que expulsaron del Chatlton Women Athletic por “conducta inapropiada” y ahora recibe un dineral con su nuevo “trabajo”.

A Wright le cancelaron su contrato en 2020, luego de compartir por Snapchat videos en los que aparece inhalando el gas de un globo con sus amigos en una fiesta, y otro donde maneja bajo los efectos del alcohol. La futbolista quedó devastada cuando perdió su puesto en la segunda división inglesa, al punto de sufrir momentos depresivos.

⚠️Fue despedida de Charlton por publicar en Snapchat vídeos bebiendo al volante, inhalando gas de nitrógeno y en fiestas con amigos.

Pero la chica encontró una fuente rápida de ingresos: abrir una cuenta de Only Fans. Sus ganancias y seguidores han subido meteóricamente. pic.twitter.com/6b1CQ48svP — Yariel Suárez (@YarielSurez3) January 31, 2022

“Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, indicó la jugadora en entrevista con el diario The Sun.

Tras pasar más de un mes sin conseguir un equipo, Wright decidió abrir una cuenta de Only Fans. Allí empezó a compartir contenido para adultos a cambio de una membresía que, en su caso, equivale a $36 dólares mensuales.

Del fútbol a OnlyFans

“Después de que me despidieran, comencé a pensar si podría volver a jugar al fútbol, ​​a qué nivel podría jugar y si otros equipos me querrían. Solía ​​​​entrenar en una academia de chicas jóvenes. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada por haberme mostrado de esa manera. Pero lo que sucedió me abrió muchas puertas en otras industrias”, dijo.

En cuestión de tiempo, la futbolista pasó de tener 60,000 a más de 340,000 seguidores en Instagram. “Cuando sopesas los pros y los contras, y después de hacerlo durante un año completo, sé que tomé la decisión correcta. Era y sigue siendo una preocupación para mí, porque no quiero que la gente tenga ese tipo de percepción sobre mí”, agregó.

Durante la entrevista, reveló que en su primer año facturó más de $670,000 mil dólares, una cifra que ni en sueños hubiera podido ganar en la segunda división con el Charlton. Esto le ha permitido darse una vida llena de viajes y muchos gustos.

“Gané medio millón de libras. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo, he podido viajar por el mundo y disfrutar de muchas cosas lujosas. Quiero iniciar mi propio negocio, convertirme en empresaria y alejarme de este estereotipo; ser vista como una mujer de negocios”, culminó.

