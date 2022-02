Video: Maestra de Connecticut pierde los estribos y jala del cabello a una alumna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La maestra Wells-Jackson, de 43 años, fue acusada de riesgo de lesiones a una menor de edad y violación del orden público en segundo grado por enfrascarse en una pelea con una alumna de la Escuela Magnet en New Haven a quien le jaló el cabello al interior de un salón de clases.



Como era de esperarse, los compañeros de la menor de edad sacaron sus celulares y grabaron la agresión de la maestra de Connecticut y después lo compartieron con las autoridades que llegaron hasta la escuela después de una llamada de emergencia.



En el video se puede ver a Wells-Jackson jalando del cabello a Destinique James mientras el resto de sus alumnos le pedían a gritos que la soltara, segundos después la profesional de la educación la suelta no sin antes empujar de la cabeza a la menor de edad.



Tras los hechos, la madre de la menor de edad, Destinie James, se dijo desconcertada por el acto de violencia del que su hija fue víctima y ha pedio que caer todo el peso de la ley sobre la maestra de su hija.



“Hay ciertas cosas que dices y hay ciertas cosas que no dices, hay ciertas cosas que haces y ciertas cosas que se supone que no debes hacer, especialmente cuando tratas con los hijos de otras personas”, dijo James.



La madre de familia también señaló que su hija salió con un fuerte dolor de cabeza de la escuela tras la agresión y no pudo justificar el arranque de la maestra: “Al final del día, no hay justificación para poner las manos sobre el hijo de alguien”.



Hasta el momento se sabe que la víctima no sufrió lesiones graves, sin embargo, se encuentra conmocionada por los jalones de cabello que le dio su maestra.



Justin Harmon, director de marketing y comunicaciones de las Escuelas Públicas de New Haven, dijo a WTNH de Nexstar que el distrito se toma muy en serio la seguridad de los estudiantes y agregó que la escuela y el distrito están cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de New Haven.

Te puede interesar: