Toni Costa lanza reto de baile en la calle: ¿Adamari López responde con sensual danza?

Hace algunas horas Toni Costa lanzó un reto de baile en la calle. Más de 13 mil personas le dieron like a su video, entre ellas se puede ver el nombre de su amada Evelyn Beltrán. Y aunque las fans están fascinadas por cómo se mueve Toni, muchos otros se dejaron encantar por la chica que lo acompaña en este challenge.

“La chica tiene una manera de bailar increíblemente maravillosa”, han expresado algunos al ver el video.

Pero después de ver este video de Toni Costa bailando en la calle, junto algunos de sus colegas, llama la atención la última publicación de Adamari López y es que aunque no realiza el mismo baile que su ex, razón por la cual podría no estar respondiendo a su reto, sí que baila con total soltura y sensualidad.

Hay que exponer que aún cuando el video de Adamari López lleva menos horas que el de Toni, el de la conductora de Hoy Día tiene más de 148 mil reproducciones.

Pero ojo que si bien esta no podría ser una respuesta al challenge de Toni, Adamari López podría estar lanzando un reto independiente al de su ex, porque en el texto de su publicación se puede leer el hashtag: santodancechallenge. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

