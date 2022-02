Chop Stop enfrenta a mujer contra conejos en competencia de comida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Estados Unidos son comunes concursos de comedores en donde los competidores, hombres y mujeres se enfrentan por comer la mayor cantidad de hot dogs, hamburguesas y otros alimentos en un determinado tiempo. Pero es posible que no hayas visto una competencia en donde el rival a vencer sea un conejo.

La comedora competitiva Raina Huang se enfrentó a dos conejos flamencos gigantes para ver quién podía comer más ensalada en 10 minutos en un evento organizado por Chop Stop de Glendale, California.

Durante los primeros cinco minutos Huang comió dos libras de ensalada, mientras que Honey “Mega” Bunny no quiso comer un solo bocado de ensalada, así que fue relevado por el conejo Precious. Sin embargo, Precious tampoco comió una sola hoja.

Lettuce-loving giant rabbit Honey 'Mega' Bunny lost to competitive eater Raina Huang at a salad-eating contest in California pic.twitter.com/3yTfNiVKt8 — Reuters (@Reuters) February 3, 2022

En una competencia con el público reunido en el estacionamiento de Chop Stop, la comedora Huang, quien dijo no comer ensaladas fuera de los concursos, venció a sus competidores comiendo 3.5 libras de ensalada en los 10 minutos establecidos.

El propietario de los conejos Louis Moses, no se sorprendió con el resultado, según Reuters. El criador de conejos dijo que estos animales no son devoradores, son mordisqueadores. “Mordisquean todo el día, toda la noche. Así que comen cantidades decentes, pero durante un período de tiempo”.

Chop Stop compartió en Instagram una felicitación a Raina después de la competencia y un mensaje a sus clientes:

“Bunny (y su compañero de equipo, Precious, quien finalmente fue contratado para ayudar) no comieron mucho, ¡pero seguro que eran lindos!… Probamos que las ensaladas definitivamente NO son comida para conejos. Son un alimento delicioso para los humanos que quieren comer sano. (Aunque generalmente no recomendamos comer 3.5 libras de ensalada en 10 minutos)…”

Según Chop Stop, la moraleja de la historia para todos los jóvenes es que “comer saludable y ser lindo son los caminos gemelos hacia la felicidad”.

Esta vez la competencia de Huang tuvo un final feliz. En junio del año pasado, la competidora vivió un mal momento en StevO’s Pizza Huang en Aurora. Huang acudió a un desafío de pizza OMG 28”, que requiere que los participantes coman la pizza en una hora por un premio de $100.

Según ABC 7 Denver, el dueño del restaurante, Steve Wie, rechazó a Huang después de que ella pidiera grabarse comiendo, supuestamente, el estaría molesto porque ella era una comedora competitiva. El medio señala que StevO’s no tenía ninguna regla que impidiera que los comedores competitivos o profesionales tomaran su enorme pizza.

En un video publicado por Huang la muestra llorando y acusando a Steve Wieand de decirle calificativos ofensivos y echarla de la propiedad.

