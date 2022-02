¿Exceso de hamburguesas? Jugador francés se presentó tan gordo al entrenamiento que pensaron que era un guardia de seguridad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El caso del futbolista francés Joris Gnagnon no deja de llamar la atención. Fichado por el Sevilla en la temporada 2018-2019 fue apartado del club en la 2020-2021 por problemas físicos y ahora su peso ha vuelto a ser noticia luego que el Saint-Etienne, equipo que apostó por él para su regreso al fútbol, no esté conforme con su figura actual.

Según confirmó el diario Le Parisien, el técnico del Saint-Etienne Pascal Dupraz reprochó a Gnagnon por haber aumentado hasta 20 kilos en el parón invernal y duda de su estado físico de cara a los encuentros de la Ligue 1.

La duda del DT es tal que pidió a la directiva estar atento por si necesita una nueva incorporación ya que el estado en el que se encuentraba el jugador podría no ser apta para el fútbol.

Lo curioso es que el defensa central se encuentra entrenando desde el pasado mes de octubre y recién en el mercado de fichajes de enero fue presentado oficialmente, pero en la presentación lo que destacó fueron sus kilos de más; presuntamente los habría ganado entre diciembre y enero.

🇨🇵 Joris Gnagnon llegó con 20 kilos de sobrepeso al Saint Etienne.



😳 Se dice que un compañero de equipo comentó que al principio lo confundió con un guardia de seguridad porque "era muy regordete".



Vía: @GFFN pic.twitter.com/sN54sCPWxS — La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) February 2, 2022

La situación con el peso del exsevillista llegó a tal que cuando se presentó en su primer entrenamiento uno de los jugadores lo confundió con un guardia de seguridad.

El caso de Gnagnon no es el único que ha sido motivo de debate en el fútbol. Luego del fichaje de Eden Hazard con el Real Madrid, al belga se le vio pasado de peso en la pretemporada de los españoles en Estados Unidos. When did Hazard become this fat pic.twitter.com/3dhJv12Mfj— 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐚🌹 Ψ (40-13) (@nadia_gfx) July 21, 2019

