La vitamina C puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo además de reforzar tu sistema inmunológico

El cuerpo necesita la vitamina C para diversas funciones, no solo para ayudar al cuerpo a protegerse de las infecciones, producir colágeno y absorber el hierro de los vegetales. La vitamina C también puede contribuir a mejorar tu estado de ánimo, según la Dra. Uma Naidoo psiquiatra nutricional capacitada en Harvard.

La vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades. La vitamina C actúa como antioxidante, neutraliza las moléculas de radicales libres, que en exceso pueden dañar las células.

Vitamina C y el estado de ánimo

Hay una conexión poco conocida entre la vitamina C y el estado de ánimo. “La vitamina C también puede proteger contra la mala salud mental”, dice la Dra. Naidoo, quien explica la conexión en su libro This Is Your Brain On Food.

La vitamina C ayuda a producir varias hormonas y mensajeros químicos que se usan en el cerebro y los nervios.

La Dra. Naidoo señala que no obtener suficiente vitamina C puede hacer que bajen los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está notablemente involucrado en ayudarnos a sentir placer como parte del sistema de recompensa del cerebro.

“Estos neurotransmisores gobiernan cosas como el estado de ánimo y la cognición, además de proteger el cerebro de la inflamación”, dice Naidoo.

Harvard Health comparte que aunque la depresión se relaciona más a menudo con la falta de serotonina, los estudios encuentran que una deficiencia de dopamina también contribuye a un estado de ánimo decaído. En particular, las personas con depresión a menudo sufren de falta de motivación y concentración.

Otra forma en que la vitamina C puede ayudar a mejorar el estado de ánimo es protegiendo al cuerpo de la inflamación y mejorando los niveles de energía. “Cuando el cuerpo está inflamado, esto genera estrés en el cuerpo; requiere energía para proteger y combatir la inflamación”, explica Naidoo.

Cómo obtener suficiente vitamina C

La vitamina C o ácido ascórbico, es una vitamina soluble en agua que no se almacena bien, por lo que debe tomarse diariamente a través de alimentos o suplementos.

La cantidad de vitamina C que se necesita por día depende de la edad. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) señalan que la ingesta recomendada para las mujeres adultas es de 75 mg al día, mientras que para los hombres es de 90 mg.

Los alimentos más ricos en vitamina C son: pimientos rojos, pimientos verdes, naranjas, kiwis, brócoli, fresas, coles de Bruselas y toronjas. Media taza de pimientos rojos aporta 95 mg de vitamina C, el 106% de la ingesta diaria recomendada.

