Gobernadora suspende mandato de uso obligatorio de máscaras en Nueva York pero Alcalde insta a que se sigan usando

Libertad para que los negocios no exijan más el uso obligatorio de máscaras en espacios interiores en Nueva York, fue el anuncio que hizo este miércoles la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, en lo que calificó como un mejor panorama en la lucha contra el COVID, pues los contagios se han reducido en 93% en las última semanas. El mes pasado los casos positivos llegaron a 90,000 en un solo día, tras la oleada de la variante ómicron, y actualmente son unos 6,000, con un nivel de positividad de apenas el 3%.

La Gobernadora levantó el mandato que requiere llevar tapabocas para entrar a tiendas, restaurantes, gimnasios, delis, cinemas y otros sitios interiores el en estado, al igual que el requerimiento de mostrar evidencia de vacunación, a partir de este jueve 10 de febrero. Pero la Ciudad de Nueva York no adoptará el freno al requerimiento de pruebas de vacunas, y seguirá exigiendo carné de vacunación para ingresar a sitios, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Sobre la suspensión del uso de tapabocas, la Administración del alcalde Eric Adams aseguró que dejará la decisión en libertad de los negocios, aunque la Ciudad continúa recomendando que, además de vacunarse y ponerse las dosis de refuerzo, los neoyorquinos usen máscaras en lugares cerrados para mantenerse seguros.

“En este momento, decimos que es la decisión correcta levantar este mandato para los negocios en espacios interiores y dejar que los condados, las ciudades y los negocios tomen sus propias decisiones sobre lo que quieren hacer con respecto al requisito de mascarilla o vacunación”, dijo la gobernadora Hochul. “Dada la disminución de casos, dada la disminución de hospitalizaciones, es por eso que nos sentimos cómodos para levantar esto, a partir de mañana (…) Es lo que estábamos esperando. Tremendo progreso después de dos largos años”.

Sin embargo, la mandatario estatal advirtió que el mandato de uso de tapabocas continuará siendo exigido en hospitales, hogares de ancianos, refugios de desamparados, cárceles, al igual que en los sistemas de transporte como el metro, los trenes intermunicipales y los autobuses.

“Esta pandemia no ha terminado. No se ha ido, por eso debemos mantener protecciones para la población más vulnerable en áreas de concentración. Yo quiero que la gente esté segura”, advirtió Hochul. “Esta lucha no ha terminado, no nos vamos a rendir. Esto no es desarmarnos, pero nuevamente los pronósticos (del COVID) son muy, muy positivos”.

La Administración del Alcalde Adams recordó que en el caso de la Ciudad, siguen en pie varios mandatos de vacunación “para proteger aún más a los neoyorquinos”, incluido el programa Key2NYC (que exige a negocios que clientes muestren prueba de vacuna), y mandatos que cubren los lugares de trabajo del sector privado, así como a los trabajadores de la Ciudad y de cuidado infantil. De hecho el próximo 11 de febrero vence el plazo para que unos 4,000 trabajadores municipales que aun no se han vacunado lo hagan o no podrán seguir en sus trabajos.

“Seguimos siguiendo la ciencia y la orientación de los profesionales de la salud pública para mantener seguros a los neoyorquinos. Alentamos a todos los neoyorquinos a continuar usando máscaras de alta calidad cuando estén en interiores o en espacios concurridos y a vacunarse y estimularse para detener la propagación”, aseguró Fabien Levy, vocero del alcalde Adams.

El anuncio de la Administración Adams y de la Administración Hochul dividió opiniones en la ciudad de Nueva York, pues aunque muchos apoyan el levantamiento del mandato de uso de máscaras de la Gobernadora y la no solicitud de pruebas de vacunas, otros consideran que el mensaje es confuso.

“No entiendo por qué la Gobernadora no fue más clara en decir que no se usen más máscaras en todas partes de Nueva York, pues lo que está pasando es que ella dice que levanta las restricciones pero deja libertad a los negocios, para quedar así bien con todo el mundo”, dijo el mexicano Juan Martínez, quien agregó que al final “todo quedará igual”.

Oscar Bolaños, propietario del deli Brenda, de Long Island City, se mostró a favor del anuncio de la mandataria y manifestó que eso ayudará a que mejoren los negocios.

“Ya era lo justo, después de casi 2 años de estar condenados a estas máscaras. Creo que es una buena decisión en un momento en que todo está mejor con la pandemia”, dijo el mexicano. “Yo aquí tengo clientes que prefieren no entrar por la exigencia de usar máscaras y con esto creo que avanzamos todos”.

Marí Emilia González, madre de familia, por el contrario se opuso rotundamente a la decición de Hochul y dijo que en poco tiempo vendrán “arrepentimientos” cuando suban los contagios.

“La máscara debería usarse en todo momento como parte de nuestras vidas. Yo comparto el mensaje del Alcalde de que la sigamos usando, pero el problema es que al levantarse la restricción, los jóvenes especialmente se van a relajar y luego cuando surja un monstruo peor que ómicron, ahí todos vamos a estar llorando”, dijo la madre dominicana.

A pesar del progreso en la reducción de contagios, y aunque estados vecinos como Connecticut y New Jersey han anunciado también el levantamiento de restricciones sobre el uso de máscaras, incluso en escuelas, la gobernadora Hochul advirtió que ese no será el caso, al menos por ahora en Nueva York, y se seguirán exigiendo los tapabocas en los planteles.

“Los adultos pueden tomar sus propias decisines, los niños aún necesitan que los adultos cuiden de su salud”, dijo Hochul al explicar las razones por las que no incluyó a las escuelas en la suspensión de uso de máscaras. “Se trata de velar por la salud de nuestros niños”.

La mandataria aseguró que será después de que los niños regresen del receso de invierno, que comenzará el 21 de febrero próximo, cuando se revise el panorama en las escuelas y se tome una decisión sobre el requisito de cubrebocas en los planteles.

La Gobernadora dijo que se entregarán millones de pruebas caseras de COVID a los niños en edad escolar para que puedan hacerse los respectivos chequeos antes de regresar a las escuelas y la primera semana de marzo, se tomará una determinación. Para ello, se tendrán en cuenta el número de casos, las hospitalizaciones infantiles y las tasas de vacunación.

Hochul agregó que “es una posibilidad muy fuerte”, que para el 7 de marzo, si el panorama continúa mejorando, se pudiera levantar el mandato de uso de máscaras en las escuelas del estado de Nueva York.

A pesar de cualquier decisión que sea emitida el próximo mes, ya la Ciudad de Nueva York ha dejado ver que prefiere continuar con el requerimiento de los tapabocas en los planteles.

El Departamento de Educación de la Ciudad aseguró que han establecido requisitos de uso de máscara en su plan para el año escolar actual que siguen vigentes.

El presidente de la Federación de Maestros de Nueva York (UFT), Michael Mulgrew, se mostró optimista sobre el manejo que la Gobernadora Hochul está dando al análisis de levantar el requisito de máscaras en las escuelas, y aseguró que no apresurarse es una buena medida.

“Todos estamos entusiasmados con la posibilidad de levantar estas restricciones, pero el enfoque reflexivo y prudente del gobernador Hochul es el correcto”, comentó el jefe del sindicato de maestros.

La mandataria estatal aprovechó además para presentar su plan de lucha contra el COVID, en que destacó mayor protección a los más vulnerables, con la aquisición y distribución de máscaras y pruebas a quienes las requieran, como en hogares de ancianos.

También destacó que las reglas de visita en los hogares de ancianos permanecerán vigentes y los visitantes deberán mostrar prueba negativa de COVID dentro de las 24 horas de su visita, al igual que se seguirán requiriendo máscaras.

Otro punto de su plan será el aumento al acceso a vacunas, refuerzos y pruebas, y el fortalecimiento del Sistema de Salud y de las relaciones con las organizaciones comunitarias.

“Para solucionar problemas de escasez, se mantendrá la Orden Ejecutiva 4 para aumentar la flexibilidad del personal. La Guardia Nacional continuará siendo capacitada para poder brindar personal en los lugares necesarios también”, dijo la Gobernadora, agregando el aumento en recursos en el presupuesto.

Se invertirán $10 mil millones para aumentar la fuerza laboral de atención médica en un veinte por ciento en cinco años, al igual que $4 mil millones en salarios y bonos para detener la ida del personal de atención médica.

La comisionada de Salud del Estado, la Dra. Mary T. Bassett, se mostró confiada en que los nuevos pasos del estado de Nueva York ayudarán a mantener en buen ritmo la recuperación y la seguridad para enfrentar al COVID, y defendió que las nuevas medidas se basan en datos científicos.

“En cada etapa de la pandemia, y desde que surgió Omicron, el Departamento de Salud ha monitoreado la ciencia para informar la respuesta del estado al COVID-19 basada en datos”, dijo la funcionaria, insistiendo en la importancia de la vacunación, que en el estado ya llega a más del 95% al menos con una dosis. “Hoy, hemos alcanzado un punto crítico en nuestra lucha en el que expirará el requisito de prueba de vacunación o uso de cubrebocas para negocios, restaurantes y otros espacios públicos cerrados. A medida que retrocede el aumento invernal, vacunarse y reforzarse sigue siendo fundamental para continuar con el progreso que hemos logrado”.

