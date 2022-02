A Adamari López se le quiebra la voz al recordar a su madre y agradecerle a su mejor amiga por estar en su vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López publicó un video en su canal de YouTube en el que en un momento de la conversación su voz se quiebra tras el recuerdo de su madre y al agradecerle a su mejor amiga por acompañarla, apoyarla y ayudarla durante su vida.

La presentadora boricua de Hoy Día comenzó el video junto a su mejor amiga, llamada Cynthia Torres, a quien conoce desde hace más de 17 años de acuerdo a lo que va contando.

El video trata de la sorpresa de cumpleaños que Adamari, junto a Alaïa y el esposo de su amiga, organizaron para llevarla a Punta Cana, República Dominicana.

En un momento, Adamari en medio de toda la historia, dice: “Tu has sido una guía para mí. Mi mamá no está y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante y que me dice cómo debo o cuál es el camino que me sugeriría, quiera yo tomarlo o no, para ayudarme a cuidar a mi hija”, en medio de un quiebre de voz producto de la gran emoción que sintió al transmitir esas palabras.

Previa a estas palabras de Adamari López, Cynthia había comentado lo mucho que disfruta de poder compartir con Alaïa, la hija de Adamari con el bailarín español Toni Costa, y lo mucho que se emocionó al ver a Alaïa contenta de poder ser cómplice de su sorpresa de cumpleaños.

Al inicio del video, Adamari cuenta: “Hoy les voy a presentar a una que me quito el sombrero ante ella por lo excelente mujer que es, por lo espectacular mamá, por lo amiga entrañable que he conseguido en ella, confidente… solo puedo decir cosas espectaculares de Titi Cynthia como la llamo yo, una mujer que hace muchos llegó a mi vida para llenarla de puras cosas buenas”.

Este video publicado en YouTube tiene más de 24,800 visitas y los comentarios que han recibido son enternecedores. Estos son algunas de las palabras que los seguidores de Adamari López le han expresado a ella y a Cynthia:

“Felicidades a tu amiga y ambas por tener esa linda amistad de tantos años, siempre es bonito tener a alguien que sea casi casi como una hermana. Dios las bendiga a ambas y que sigan conservando esa amistad toda la vida. Saludos bellas señoras”.

“Es una bendición contar con amigas como Titi Cinthia, que sigan muchos años de amistad”.

“Ada felicidades para tu mejor amiga Cinthia, muy hermosa y dulce, también se nota que son muy afines. Que esa bella amistad perdure por siempre”.

