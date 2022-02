Alexis Sánchez brilla en el Inter: “No me dejaban jugar y cuando no juego soy como un león enjaulado” [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Inter de Milán defiende su corona como Campeón de la Serie A de Italia y para competir en todas las competencias debe tener un fondo de armario listo para rendir en los momentos claves de la temporada. Uno de esos jugadores que salen desde el banquillo en plan estelar es Alexis Sánchez.

El chileno ha estado inspirado con el Nerazzurro especialmente desde noviembre y cada vez más empieza a tener más minutos por parte de su entrenador Simone Inzaghi.

Y es que el delantero de 33 años de edad es el segundo máximo goleador del Inter desde noviembre con cinco goles, solo por detrás de Lautaro Martínez que gritó 7 tantos. Su primer gol fue contra el Sheriff en Champions League el pasado 3 de noviembre.

“No creo que mi rendimiento haya sido malo, sólo que no me dejaban jugar y cuando no juego, soy como un león enjaulado. Si me dejan jugar, en cambio, soy un monstruo. Conte me decía: ‘Nadie juega como tú. Te pongo 15-20′ porque marcas diferencias’. Yo le respondía: ‘Me haces sufrir, sácame antes”, dijo el chileno en declaraciones recogidas por el Diario Marca.

🤔 El Inter va a hacer cuentas próximamente para quedarse con Alexis Sánchez. Es caro el chileno, sí, el atacante querría quedarse, parece que también, pero está dejando un rendimiento muy alto.



De hecho, podría hasta ser titular contra el Liverpool.



[@cmdotcom] pic.twitter.com/pB5V2DSnui — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 10, 2022

Suma dos goles y tres asistencias en Serie A, dos goles y una asistencia en Coppa Italia, un gol en Champions y uno en la Supercoppa contra la Juventus que significó el primer trofeo del curso.

“En Inglaterra no estaba bien, pero en el Inter es feliz. Ha marcado un gran gol que ha cambiado el desenlace del partido”, declaró José Mourinho después de sufrir un golazo de Alexis en los cuartos de final de la Coppa de Italia. Pedazo de gol de @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/nHtkEnGmPh— Pablo Flamm (@PabloFlamm) February 8, 2022

