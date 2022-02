Clarissa Molina y Vicente Saavedra por fin cuentan cómo se dio su historia de amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Clarissa Molina y Vicente Saavedra conversaron con la revista People en Español y así fueron parte de la última publicación impresa de dicho medio. Ahí desvelaron toda su historia de amor. Desde cómo se conocieron, hasta cómo este famoso manager logró conquistar su corazón.

Él supo que todo había cambiado cuando empezó a extrañarla. Cuando no dejaba de pensarla y cuando se dio cuenta de que lo único que quería era estar con ella. Clarissa notó su sonrisa, y se dio cuenta de que eran para ella y por ella. Hecho especial sin duda, porque según comentan ambos, Saavedra no es un hombre que se ría mucho.

Y ojo que extrañarla lo llevó a buscarla. Ella empezó a conocerlo y al hacerlo no pudo no enamorarse.

Sobre la portada en la revista People esto es lo que ha dicho Clarissa Molina: “Una portada muy especial para @peopleenespanol junto a mi alma gemela @saavedravicente para todos ustedes. Familia mía, les tengo que decir desde el fondo de mi corazón que SOY FELIZ, Clarissa el ser humano está disfrutando más que nunca en este momento en todos los sentidos y lo quiero compartir con todos ustedes que han estado a mi lado en cada paso de mi carrera y ahora estos momentos. No hay dudas que para el amor no hay tiempo ni espacio que valga, cuando el ❤️ llega a tu vida simplemente le abres tu corazón y todos los días le dices cuánto amas a esa persona, para mi eres tú Vicente.Te amo”.

La presentadora de El Gordo y la Flaca, en la entrevista, describe a su amado como un hombre serio pero cariñoso. Para Vicente la alegría y las risas a carcajadas de la dominicana fueron la lleva a su corazón.

A People en Español le contaron que sí que han pensado en boda. De hecho Clarissa Molina dice que cada que vez que salen a cenar piensa en sí ése será el día, el momento de la pedida de mano. Vicente lo explica así: “A mí me encantaría, estamos disfrutando el proceso de ser novios y obviamente acostumbrándonos el uno al otro. Si te digo que no, te miento, si te digo que sí, es que voy de prisa. Creo que estamos en un momento en donde yo amo a Clarissa mucho, yo nunca me he casado. La gente piensa que he tenido tres matrimonios, pero nada es cierto, nunca me he casado y quiero casarme, veo a Clarissa como esa persona. Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto”.

