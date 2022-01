Ahora que Lili Estefan no está en El Gordo y la Flaca, dicen que prefieren a Clarissa Molina en su lugar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lili Estefan no está en El Gordo y la Flaca, por esto Clarissa Molina conduce el programa junto a Raúl de Molina en Univision. Algunos han comentado la publicación pidiendo que Clarissa se quede en lugar de Lili, y otros aseguran que no, que si hay que tener a alguien en el lugar de “La Flaca” entonces prefieren que sea Alejandra Espinoza.

Asi que mientras unos prefieren a Clarissa Molina por encima de Lili Estefan, otros dicen que la dominicana no tiene la gracia suficiente y quieren que “La Flaca” regrese al programa de Univision.

Aquí están algunos de los comentarios que varios seguidores del programa han compartido en el Instagram de El Gordo y la Flaca:

-Me encanta Rau y clarissa conduciendo #elPrograma del GYF

-Esta señora cae bien pesada. Lo siento, pero así es la mejor que han tenido es Alejandra -Espinoza- la mejor y autentica.

-Me encanta mirar a Clarissa conduciendo en el programa ya sea con Lili, como con Raul

-Preciosa Clarissa

-Esta hermosa mi Clarissa y cada vez haciendo mejor lo de presentadora @clarissamolina

-Qué pasa con @liliestefan que no está @clarissamolina no tiene gracia para el programa. No hay carisma ahí.

