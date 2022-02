Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, presume cuerpazo en leggins y top desde el gimnasio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días, Pilar Rubio confesó a sus seguidores de Instagram que no tenía ganas de entrenar debido a diversas razones en las que prefería “no profundizar”. En cualquier caso, la presentadora y esposa del futbolista Sergio Ramos, madre de cuatro hijos con el ahora jugador del PSG, no se dejó llevar por el cansancio o la pereza y se presentó en su gimnasio para trabajar muy duro en su, todo sea dicho, fibrosa anatomía.

“Hoy, ¿ganas de entrenar? Pocas, debido a varios motivos en los que no quiero profundizar. Pero me duele más el amor propio si no lo hago. Así que toca demostrarme que puedo conmigo misma. ¡Vamos! Pilar vs Pilar”, reconoció en esa publicación, en cuya fotografía aparecía más seria que de costumbre.

Con el paso del tiempo, la también actriz y modelo ocasional parece haber recuperado por completo la energía y la determinación, así como el entusiasmo ante el trabajo bien hecho. En esta ocasión, la madrileña aparece presumiendo cuerpazo en leggins y top en su última foto de la plataforma, celebrando por todo lo alto los resultados tan positivos, atribuibles en buena parte a su afán de superación, que se desprenden de su última y exigente sesión de ejercicio físico.

“Hoy me felicito a mí misma por el pedazo de entreno que me he marcado. La actitud es el 50 por ciento de todo”, ha festejado la estrella televisiva, de 43 años, en su mensaje de Instagram, que se ha llenado de ‘likes’ y felicitaciones en cuestión de unos pocos minutos.

