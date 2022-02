Adamari López recuerda su paso por las telenovelas y le piden que regrese a la actuación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López se unió a una nueva tendencia que comienza a popularizarse en las redes sociales. La conductora boricua de Hoy Día recordó sus días de actriz de telenovela al publicar un video en el que aparecen varios de los personajes que interpretó para la pantalla chica.

“Mi nombre no es Adamari ¿Con qué nombre me conocieron?”, escribió la boricua junto al video que comienza mostrándola a ella actualmente y luego viene una ola de personajes interpretados por ella misma para la televisión.

Entre los personajes que recordó están: María Elena (de la novela Sin ti), Mónica (de la novela Camila), Carmen (de la novela Locura de amor), Ofelia (de la novela Amigas y rivales), Karina (de la novela Gata salvaje), Lucrecia (de la novela Mujer de madera), Ingrid (de la novela Bajo las riendas del amor) y Rita (de la novela Alma de hierro).

Ante todos estos recuerdos que Adamari López compartió con sus millones de fanáticos fue imposible que ellos no recordaran con cariño aquellas épocas en la que la ahora presentadora de televisión actuaba en las pantallas e incluso le pidieron que regresara a la actuación.

Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a Adamari López a propósito de esta publicación: “Tienes que hacer novelas otra vez”, “Queremos verla en las novela en todas te ves hermosa”, “Deberías regresar a la actuación!!!”.

Con esta publicación los seguidores de años de Adamari López han despertado recuerdos sobre cuáles han sido sus personajes favoritos de la actriz y presentadora durante lo que fue su carrera actoral. Muchos eligieron a Ofelia, de Amigas y Rivales, telenovela que fue estrenada en el año 2001, hace más de 20 años.

“Mi favorita OFELIA! Quién más coincide?”, le comentaron y efectivamente, mucha gente coincidió.

Adamari López recientemente también recordó a su madre y se le quebró la voz al hacerlo y darle las gracias a su mejor amiga por estar en su vida junto a ella: “Tu has sido una guía para mí. Mi mamá no está y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante y que me dice cómo debo o cuál es el camino que me sugeriría, quiera yo tomarlo o no, para ayudarme a cuidar a mi hija”.

