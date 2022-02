Adamari López baila al ritmo de Beyoncé y enloque Instagram con “Freakum Dress” 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Parece que Adamari López está decidida. La actriz y conductora de televisión ahora está explotando su pasión por el baile y es que parece que no necesita de Toni Costa para enloquecer a Instagram con bailarina. Y todo parece indicar que los viernes han sido destinados a convertirse en días de baile. Y en esta semana le tocó conquistar el challenge con “Freakum Dress” de Beyoncé, y no sólo lo logró, sino que además lo hacho de una manera espectacular.

Junto a su video de baila Ada, estrella del matutino Hoy Día escribió: “Repetimos. Viernes de baile con @yaritzamdina 💃🏻 ¡Weeeepa! Y les tenemos una propuesta, ustedes hacen remix del baile y nosotras reaccionamos, ¿quién se anima?“.

Las publicaciones de Adamari López reciben respuesta inmediata por parte de sus seguidores más arrechos. Su video de baile supera las 65 mil reproducciones, y es que no cabe duda de que su alcance es masivo, de ahí que también sus haters sean incluso más insistentes. Pero también es cierto que aquellos que le quieren son más fuertes.

Para otros es sorpresivo ver lo bien que baila Adamari López. Y aplauden que a sus 50 años haya logrado superar su sobrepeso y lucir justo como cuando tenía 25 años. Es más, al verla a diario en Hoy Día de Telemundo, este es el comentario que más se repite, que con todo lo que ha bajado se ve más joven, aún cuando otros insistan en que no se ve del todo bien. Pero es que al final del día, se saben que no todos logran ser, verse o sentirse complacidos.

Toni Costa por su lado también arrasa en Instagram con sus videos de baile. Aunque al parecer sus fans agradecen más aquellos videos en los que él, junto a otros dos compañeros de baile demuestran lo bien que se mueven, porque con este último video superaron los 80 mil likes, llegando así a 100 mil me gusta. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

El efecto es contrario cuando los videos son mixtos. Con estos parece no superar los 30 mil likes. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Pasa todo lo contrario cuando lo ven bailando en pareja. Ahí sí que sus fans aprecian lo que hace en la pista de baile, sea cual sea. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Se especula que cuando Toni Costa aparezca en Instagram bailando con Evelyn Beltrán, la modelo que se supone es ahora su nuevo amor, ese día en Instagram él podría llegar a superar los dos millones y medio de seguidores en una de las plataformas más populares del mundo de las redes sociales. Y es que al día de hoy ni él, ni la bailarina han posado de manera oficial, ni han confirmado su relación de manera pública.

También se dice que Toni quisiera mantener su relación en secreto, porque desde que unió su vida a la de Adamari López, pues prácticamente todo se volvió más público que privado. Incluso la relación con su hija y las actividades de ésta son de dominio público. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Aquí les dejamos también el video y la canción completa de Beyoncé, cuyo tema ha bailando Adamari López para Instagram.

