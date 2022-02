Thomas Müller: acusado de maltratar animales y vender semen de caballo por $227 dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En menos de una semana se vuelve a destapar un caso de maltrato animal en el fútbol europeo. Luego del escándalo que provocó el francés Kurt Zuma con su gato, ahora el alemán Thomas Müller habría sido denunciado no solo por violentar, sino también por vender el semen de sus caballos.

El mediapunta del Bayern y su esposa, Lisa Trade, dirigen una granja en Alemania. Sin embargo, uno de los caballos resultó herido mientras lo preparaban para la temporada de cría.

“Lamentablemente, tenemos malas noticias: nuestro favorito, D’Avie, no estará disponible durante los próximos meses. Se resbaló durante un intento de prepararlo para la temporada de reproducción, y cayó dramáticamente hacia un lado. Tuvo una lesión en la cabeza y necesitará descansar durante los próximos meses. Es un muchacho duro, y pudo haber sido peor”, reconoció el mismo Müller.

En este sentido, el diario británico The Sun reseña que en la granja se está comercializando semen congelado de caballo por un precio que ronda los 200 euros ($227 dólares) por cada dosis.

¿Müller maltrata a sus caballos?

Poco después de que se difundiera esta noticia, apareció la respuesta de PETA, una de las organizaciones de defensa de los derechos de los animales más importantes del mundo.

“Las lesiones que sufrió D’Avie, bajo la supervisión de Lisa y Thomas Müller, fueron evitables e innecesarias”, sostuvo Jana Hoger, portavoz del organismo. “Es horrible que los autoproclamados amantes de los caballos obliguen a los animales, bajo su cuidado, a realizar actos sexuales antinaturales para obtener el máximo beneficio de ellos”, insistió. View this post on Instagram A post shared by Lisa Müller (@lisa.mueller.official)

El campeón del mundo no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en una entrevista que le concedió a este medio en 2020, reconocido que él no es experto en los animales.

“Cuido a los perros. A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo (en referencia a su esposa Lisa). Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven y (la forma en que) viven sus vidas. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos”, dijo en ese entonces.

