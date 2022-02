Los 10 mejores lugares del mundo para vivir para los jubilados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchas personas que han entrado a la tercera edad desean dar un cambio radical a sus vidas para así poder disfrutar plenamente de los años que les resten de vida, lo cual implica en ocasiones, tomar la decisión de cambiar de lugar de residencia para disfrutar de su jubilación plemanente.

Ya sin obligaciones ni preocupaciones, algunos jubilados desean disfrutar nuevas y grandes experiencias en alguna otra ciudad e incluso país, que reúna todo lo que están buscando. Tan solo basta ver datos recientes revelados por la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, más de 700,000 estadounidenses reciben sus pagos en el extranjero.

“La atención médica, los requisitos de visa, la cultura local, los impuestos y los costos de vida son parte de la decisión de jubilarse en otro país. Con tantas consideraciones, es recomendable obtener asesoramiento profesional, y los asesores recomiendan pasar al menos varios meses en un posible destino de jubilación antes de mudarse”, aseveran los especialistas de viaje de la prestigiosa revista Travel + Leisure.

Esta misma publicación hizo un listado de los mejores sitios en donde pueden vivir los jubilados para vivir en plenitud, los cuales enlistamos a continuación.

Los 10 mejores sitios para vivir para los jubilados en todo el mundo

1) Panamá

Se ha convertido en uno de los favoritos de los jubilados de EE.UU. dada su cercanía con el país y por gozar de un ambiente acogedor. Además, el costo de vida es sumamente adaptable, según el estilo que se quiera llevar.

El gobierno de Panamá además tiene algo sumamente llamativo denominado “visa del pensionado”, un plan que requiere un ingreso de pensión de al menos $1,000 dólares al mes y ofrece beneficios que incluyen descuentos en una variedad de servicios y una exención de impuestos sobre la importación de artículos para el hogar. Con un pasaporte válido, los visitantes pueden quedarse por 3 meses, pero para la residencia permanente, un abogado de inmigración local debe manejar los detalles.

2) Portugal

El clima templado, los hermosos paisajes y los ciudadanos acogedores son algunas de las razones por las que se ha vuelto popular entre los retirados. Además el costo de vida y vivienda es razonable, dependiendo también de la ciudad que se elija; sin embargo, por ejemplo, los costos de isboa y Oporto son aproximadamente un 50% más bajos que los de Nueva York.

3) República Dominicana

En Santo Domingo, la capital, el alquiler es un 90% más bajo que en Nueva York y el costo de vida es un 55% más bajo. A solo dos horas de Miami, su ubicación es otra ventaja para algunos jubilados. También ofrece una visa de retiro o “pensionado” con prueba de al menos $1,500 en ingresos mensuales, verificación de antecedentes y certificado de nacimiento. Los jubilados pueden ingresar al país con una visa de turista y luego solicitar una visa de jubilación, lo que lleva varios meses. View this post on Instagram A post shared by República Dominicana 🇩🇴 (@republica_dominicana._)

4) España

Su cultura y clima hace que sea una de las opciones más llamativas para los retirados, sobre todo los pueblos costeros. Cuenta con buen sistema de salud. Hay varios tipos diferentes de visas disponibles, pero para los jubilados de países fuera de la Unión Europea, generalmente se usa la visa de residencia. El primer permiso es por un año, con renovaciones de hasta cinco años, momento en el cual los jubilados pueden solicitar una visa de residencia.

El costo de vida varía entre las principales ciudades de España, y establecerse fuera de las ciudades generalmente es más económico. View this post on Instagram A post shared by COMUNIDAD VALENCIANA (@estaes_cvalenciana)

5) Costa Rica

“Pura vida” es la que se vive aquí, con sus paisajes naturales y el costo de vida es sumamente razonable. Algunas formas de convertirse en residente incluyen el Programa Pensionado, que requiere un ingreso mensual de al menos $1,000. Esos fondos deben ser transferidos a un banco costarricense para ser retirados para gastos. El Programa Rentista, para quienes no tienen pensión mensual, requiere un mínimo de $60,000 o ingresos mensuales de $2,500 durante al menos 2 años. View this post on Instagram A post shared by Lolo & Booby (@escapeadeux)

6) Malta

Las atracciones de Malta incluyen el clima, la ubicación, las playas y la belleza arquitectónica. El inglés se habla ampliamente. Para obtener la residencia permanente, se requiere alrededor de $60,000 en activos, prueba de seguro médico y un impuesto anual del 15%. El programa de Residencia Permanente requiere alrededor de $600,000 en activos, contribuciones financieras al gobierno y compra de bienes raíces. View this post on Instagram A post shared by 𝗠𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗧𝗜𝗘𝗦 🌍🇲🇹 (@malta.communities)

7) Ecuador

Su bajo costo de vida atrae a los jubilados, especialmente a aquellos que disfrutan de la aventura y aprecian la naturaleza. View this post on Instagram A post shared by Mz Drone Photo and Video (@mzdronephotoandvideo)

8) México

El bajo costo de vida de México y su ubicación cercana atraen a un gran número de jubilados de los Estados Unidos y Canadá. Convertirse en residente es relativamente fácil, con requisitos de ingresos de alrededor de $2,100 al mes para residencia temporal y $2,700 dólares para una permanente. View this post on Instagram A post shared by karinegrace_stylefilo (@karinegrace_stylefilo)

9) Colombia

Debido a su gran diversidad natural se ha convertido en un destino favorito de los jubilados. Además, su costo de vida es bajo en comparación con las grandes ciudades deEE.UU.

ara obtener la visa, los solicitantes deben acreditar un ingreso mínimo mensual de al menos tres veces el salario mínimo en Colombia. Actualmente el mínimo requerido es de aproximadamente $750. Después de cinco años, los jubilados pueden solicitar una visa de residente. View this post on Instagram A post shared by Capurganá, Las Palmeras🇨🇴 (@capurganalaspalmeras)

Estados Unidos

También dentro del país, hay sitios favoritos de los retirados para pasar sus últimos años y Florida es el sitio más llamativo, debido a su clima cálido, su costa y algunos tema sobre la exención de impuestos. View this post on Instagram A post shared by Downtown Miami (DDA) (@downtownmia)

