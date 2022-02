Revelan video de momentos antes de que una mujer fuera asesinada en su apartamento en Manhattan

Una mujer de la ciudad de Nueva York, que acababa de llegar a casa después de una noche de fiesta el sábado por la noche, fue seguida hasta su edificio de apartamentos donde un vagabundo la mató a puñaladas, según informó la policía.

El domingo por la mañana Christina Yuna Lee, de 35 años de edad, llegó al edificio en donde vivía en Chrystie Street en Chinatown, según dijo la policía a WNBC.

Un nuevo video de vigilancia reveló que un hombre la siguió al edificio, según dijo a WNBC su casero, Brian Chin. “Ella abrió la puerta y él entró justo detrás de ella. Ella nunca supo que él estaba allí”.

An #AsianAmerican woman, Christina Yuna Lee, was stabbed to death inside her #NYC apartment Sunday after being followed. The suspect, Assamad Nash, was arrested after he tried to escape from the apartment, had a record of misdemeanor arrests.#StopAsianHate #StopAsianHateCrimes pic.twitter.com/dsV6OMaMyO — 凤凰网 Ifeng (@IFENG__official) February 14, 2022

A las 4:23 am, los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York respondieron a una llamada sobre una disputa en el edificio, dijo el sargento portavoz, Edward Riley, en un comunicado.

Dos mujeres jóvenes aterrorizadas al otro lado del pasillo de Lee escucharon sus gritos y llamaron al 911, informó WNBC. “Al llegar, la policía se encontró con un individuo atrincherado y no pudo acceder de inmediato al interior del apartamento”, dijo Riley.

Christina Yuna Lee. (Foto: Linkedin)

Cuando los oficiales finalmente pudieron ingresar al departamento con la ayuda de los oficiales de la Unidad de Servicios de Emergencia, encontraron a Lee en el baño “con un trauma en el cuerpo”, dijo Riley.

Christina Yuna Lee fue declarada muerta en la escena.

Los oficiales dijeron que atraparon al sospechoso, Assamad Nash, de 25 años, quien supuestamente trató de escapar saltando por una escalera de incendios y luego corriendo dentro del apartamento y escondiéndose debajo de una cama, informó el New York Times.

25YO Assamad Nash charged in the murder of 35YO Christina Yuna Lee in her Chinatown apartment. Cops say he followed her home then stabbed her; he's homeless and has 2 prior arrests for assault. NYPD says there's no indication of a hate crime. pic.twitter.com/oLRk2QcCaO — CeFaan Kim (@CeFaanKim) February 14, 2022

El New York Post pudo obtener el escalofriante video de vigilancia, que describió como que mostraba al sospechoso caminando a unos 6 pies de Lee dentro de un pasillo estrecho mientras se dirigía a su apartamento.

Nash había sido arrestado anteriormente por una serie de delitos menores, según los registros judiciales citados por The New York Times. En un incidente, un hombre de 62 años supuestamente dijo que Nash lo había golpeado en la cara por una disputa de MetroCard.

Lee era productora creativa sénior en Splice, una plataforma de música digital en la ciudad de Nueva York, según su perfil de LinkedIn.

Se había descrito a sí misma en LinkedIn como una “productora digital experimentada con un historial demostrado de trabajo en las industrias minorista, moda, fitness, medios, arte y música”.

Graduada de la Universidad de Rutgers, dijo que era una “fuerte profesional de las artes y el diseño con una licenciatura enfocada en Historia del Arte”. Assamad Nash.

El asesinato de Lee es uno de varios ataques contra los estadounidenses de origen asiático en los últimos años.

Calificando el asesinato de “horrible” el domingo, el alcalde Eric Adams dijo en un tuit que “hoy apoyamos a nuestra comunidad asiática”. This is the definition of horrific. @NYPDNews is investigating this incident and we stand with our Asian community today.



The suspect is in custody, but the conditions that created him remain. The mission of this administration is clear: We won’t let this violence go unchecked. https://t.co/j8BiV6fDRe— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 13, 2022

También lee:

· Hombre mató a puñaladas a mujer en su apartamento en Manhattan tras perseguirla en la madrugada

· Hermanos adolescentes fueron arrestados sin derecho a fianza por dispararle a un policía de Nueva York que estaba fuera de servicio

· Adolescente baleado 8 veces mientras conducía en la autopista y sobrevivió