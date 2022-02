Adamari López: presentan al cirujano que la habría operado para bajar de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El impresionante cambio físico de Adamari López ha generado polémica desde hace algún tiempo, pues ​​muchos se cuestionan cómo es que perdió peso rápidamente pese a que Adamari ha manifestado que su nueva figura se la debe a su dieta.

Es ella misma quien se encarga de compartir en sus redes sociales todas sus rutinas de ejercicio y los cambios alimenticios que siguió para lograr su peso ideal, pero resulta que hay algo escondido detrás.

De acuerdo con Chisme No Like, la ex de Toni Costa se vio obligada a buscar la ayuda de un cirujano para no perder su contrato millonario con Oprah Winfrey.

Y es que al no ver resultados del programa auspiciado por Oprah, la dieta del Weight Watchers (WW), Adamari tuvo que optar por la vía más fácil: someterse a un procedimiento estético.

“Engañaste a Oprah y a toda la comunidad hispana de los Estados Unidos haciéndote un procedimiento único hecho por uno de los mejores doctores de Miami”, mencionó Javier Ceriani antes de detallar el tipo de tratamiento y hasta la identidad del profesional que estuvo a cargo de realizar ese trabajo.

“El doctor Abel Bello te hizo la intervención ‘manga endoscópica’. Te cosen el estómago sin cortártelo”, dijo el conductor argentino y luego mostró imágenes en las que aparecía el doctor explicando cómo se lleva a cabo esta operación.

Si bien, los conductores dejaron claro que no se trata de juzgar lo que se hizo Adamari, sino de señalar el engaño hacia toda una comunidad.

“Uno es libre de hacerse lo que le venga en gana. Lo que aquí estamos criticando es que no está bien que a sus propias seguidoras les mienta y obviamente a toda la comunidad, a todos los latinos. No deben de engañar”, expresó Elisa Beristain.

Fue desde mayo de 2021 que Chisme No like destapó la medida a la que habría recurrido Adamari López para obtener su figura esbelta.

“En un principio comentamos que fue un by pass o un corte de estómago. Ella contrarrestó nuestra exclusiva con hacer ejercicio, demostrando que si se hubiera operado no podría hacer tanto ejercicio, pero Adamari es tan estratega que se hizo algo que no se detecta fácilmente ni te deja marcas y puedes hacer ejercicio”, comentaron en ese entonces los conductores.

