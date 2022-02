A Adamari López le dicen que se le ve la cabeza grande por haber bajado tanto de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A la conductora boricua Adamari López le dijeron que se le ve grande la cabeza y aseguraron que esto tiene que ver con la gran pérdida de peso que ha tenido en los últimos tiempos. La mamá de Alaïa y ex pareja de Toni Costa publicó uno de sus habituales videos en su cuenta de Instagram y allí fue donde le escribieron este particular mensaje:

“Se ve linda, pero cuidado cuando adelgaza mucho el cuerpo sufre una desproporción, se empiezan a ver cabezonas. No más pérdida de peso. Ojo”, le comentaron y algunas personas estuvieron de acuerdo.

“pensé que era yo, que veía la cabeza como grande”, agregó otra persona.

En este video se le ve a Adamari López bailando y cantando un tema bastante movido.

Además de decirle cabezona, varias personas dijeron que el cuello de Adamari se ve bastante deteriorado y afectado por la pérdida de peso. En días recientes la conductora boricua ha sido blanco de críticas precisamente por su pérdida de peso, que comienza a preocupar a muchos, y porque muchos de sus seguidores también afirman que ella luce muchos años mayor de lo que es debido a esa situación.

Estos son otros de los comentarios que le dejaron en este video: “Ya no más así está bien no te pases”, “De verdad su cara tiene algo y ya le llegó a su cuello. Que tendrá??? Ada”, “Ada eres bella, pero ya tanta delgadez no pega por q de te están viendo los años ya no más mira el cuello”, “Ella no sabe lo from que le quedan los pantalones por favor dejen decirle que se ve bien está acabada”.

Sus fanáticos no han sido los únicos que le han pedido a la boricua que por favor deje de bajar de peso, y no han sido los únicos.

En una oportunidad Héctor Sandarti le comentó a Adamari López que dejara de bajar kilos pues se iba a desaparecer: “Amiga!!! Te vas a desaparecer!!! Ya no bajes más!!! Estás bella!”, le dijo en esa oportunidad el también presentador.

