Yailin La Más Viral sube explosivo vídeo en lencería. El nuevo amor de Anuel AA demuestra ser tan o más ardiente que Karol G

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todavía no está claro si Yailin La Más Viral se ha casado con Anuel AA o si el famoso cantante se refiere a ella como su esposa sin que lo sea realmente, al menos a ojos de la ley. Lo que sí se sabe es que la guapa dominicana comenzó a prepararse para su gran día hace varias semanas pasando por quirófano para someterse a una serie de ‘retoques’ que incluían una lipoescultura. Y así poco a poco Karol G va quedándose en el olvido.

En los días posteriores, Yailin mostró en las redes sociales la faja de comprensión que debía utilizar tras la operación y que solo podía ponerse con ayuda de su futuro esposo, pero por suerte ya ha podido despedirse de una prenda tan cómoda como antiestética. View this post on Instagram A post shared by Chisme Eduardo Mytzu (@eduardomytzu)

Y qué mejor ocasión para presumir de su nueva y curvilínea figura que el día de San Valentín. La artista ha compartido un vídeo con todos sus seguidores de Instagram en el que aparece ataviada solo con un conjunto de lencería de color azul y besando apasionadamente a su novio. View this post on Instagram A post shared by Yailin la mas viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreai)

Anuel, por su parte, la sorprendió en una fecha tan romántica componiéndole una canción, encargando un retrato de los dos y llenando una habitación de velas, ositos de peluches y pétalos de rosas.

Lee Más:

La foto de Karol G, que publicó J Balvin, y que muestra cuánto ha cambiado

Karol G se queda en el olvido: Anuel AA ya es un hombre casado. Desposó a Yailin La Más Viral

Karol G y Becky G cantan fuertes “indirectas” para Anuel y convierten la canción en un himno femenino