Julio César Chávez Jr. denunció cuentas falsas que venden contenido suyo en redes: “No sean pendejos, ¿por qué chingados andan en otra puta cuenta?”

A través de una serie de historias en Instagram el boxeador Julio César Chávez Jr. denunció este miércoles que existen redes falsas con su cara que intentan vender saludos por montos cercanos a los $30 dólares.

Chavez Jr. dejó en claro que en su cuenta oficial (@jcchavezjr) nadie ha cobrado por ningún saludo y exhortó a sus fanáticos a que no caigan en estafas y que “no sean pendejos”.

“No sean pendejos, me dicen que cobraron USD 30 por un saludo ¿en qué cuenta? ¿en esta cuenta?, no. No sean pendejos, es otra cuenta falsa, no sé ¿por qué chingados andan en otra puta cuenta?, es por pendejos”, expresó en el post.

Por si fuera poco, explicó los lineamientos que deben seguir sus followers para estar seguros de que siguen a su cuenta oficial.

“Yo tengo la flechita azulita cuando es oficial y el otro no, no sean pendejos”, comentó al respecto.

Aclaró también que tampoco cuenta con otros nombres de usuarios tales como “Julio César Chávez Carrasco” o “Julio César Chávez Junior” en otras redes sociales como Facebook o Snapchat.

“No se enreden, yo no cobro por saludos, yo saludo a todos; fíjense en la flechita, no sean pendejos. ¿Cómo vienen a decir a otro Instagram que le pagaron a otro Instagram? No sean pendejos, ¿no me ven o qué?, aquí estoy diciéndoles yo”, añadió.

Desde su regreso a los cuadriláteros a finales de 2021 Chávez Jr. no ha estado exento de polémica y en Instagram tampoco ha escapado a estos tópicos tocando temas como su relación su exmujer y su padre, sus opiniones controversiales o sus próximos rivales.

