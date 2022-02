Critican a Adamari López por su delgadez y le dicen que va a “desaparecer”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las críticas nuevamente llueven sobre Adamari López. La conductora boricua de Hoy Día ha sido blanco de comentarios negativos, esta vez debido a una publicación hecha en la cuenta de Instagram del programa de Telemundo.

La presentadora fue criticada tras una foto en la que posa junto a Ron Magill, el especialista en vida animal. “Es un placer recibir en nuestra casa a @ronmagillwildlife, experto en la vida silvestre y apasionado activista de la conservación animal. #hoyDia nos visita para hablarnos de su tercera temporada en #MundoSalvaje. ✨👏🏼 ¡Bienvenido!”, escribió el programa televisivo en Instagram.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a Adamari López: “Dios miooo pero ada va a desaparecer casi no se reconoce”, “Ese hombre es súper alto y adamaris lopez súper enana y flaquita parece un firifire”, “Pero ella se esta desapareciendo” y “Eso mismo pensé cuando la vi, va a desaparecer así no” son parte de los comentarios que se pueden leer al ingresar a la publicación.

También criticaron al programa de Telemundo. “Xq ella siempre tiene q estar llamando la atención siempre q llegan invitados y los demás donde están? Bueno si no es así desaparece del programa”, “Esa tipa es una “utility”, de verdad que aparece hasta en la sopa…será que no pueden equilibrar, un día, tu, un día, yo”.

Desde hace algunos meses se han intensificado las muestras de rechazo hacia la presentadora boricua. En sus redes sociales, en las del programa e incluso en las de Telemundo constantemente la critican. Los seguidores del canal de televisión hasta le han llegado a pedir que dejen de mostrar tanto a Adamari López, han dicho que la “están quemando” por mostrarla tanto en las redes sociales.

“Pensé que esta mujer se había retirado, ¡qué fastidio!”, “Bye telemundo, hasta que me cansaron con esta mujer” y “Telemundo no más me canso este canal con esta mujer. ¡Qué fastidiosa! ¡Por favor! No hay más de quién hablar, ¡todo el tiempo Adamari ! Que fastidio, no más Telemundo” también le dijeron en esa oportunidad.

