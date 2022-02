“Me rompió los huesos”: hispano de Indiana reprendió a nalgadas a su hijastra de 5 años y le fracturó una pierna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tarde del 30 de enero el hispano David Nabor, de 26 años, intentó calmar una pelea entre su hijastra y sus dos hermanos, de 2 y 3 años, a través de los golpes.



Según documentos judiciales, la menor de edad recibió por lo menos cinco nalgadas y una de ellas le fracturaron una piernita, además, de haber sido arrojada con mucha fuerza contra una pared.



Tras la golpiza la menor de edad intentó regresar a su habitación, pero le fue imposible ponerse de pie y se quedó por horas en forma de feto hasta la llegada de su madre.



Según la mamá de la menor de edad, de quien se desconoce su nombre, cuando llegó a casa se encontró a su hija en “hecha bola y llorando en la puerta de su dormitorio” y le pidió a su pequeña que se pudiera de pie y para su sorpresa escuchó “Mami, no puedo. Mi pierna. Mi pierna”.



La declaración jurada de causa probable indica que la menor contó a su madre que estaba peleando con sus hermanos por un cordón azul y su padrastro la levantó por los brazos y la arrojó contra la puerta de la cocina.



“Me rompió los huesos”, dijo la menor (de quien también se desconoce su nombre) a un entrevistador en el Centro para Niños Dr. Bill Lewis.



En la entrevista, la menor también señaló que fue golpeada en al menos cinco veces y que escuchó como un chasquido cuando Nabor le dio una nalgada en la pierna.



La madre indicó a los investigadores que su pareja nunca revisó a la menor de edad quien no paraba de llorar.



En tanto, el acusado indicó a las autoridades que sí estaba molesto por la pelea entre la menor de 5 años con sus hermanitos, razón por la que la “azotó” y pidió que se sentara, pero que nunca imaginó haberle fracturado un hueso.



“No debí haberme dado cuenta de cuán fuerte o dónde la azoté”, dijo al tiempo que recordó las palabras que le dijo a la madre de la menor “Oh, Dios mío, no puedo creer que acabo de hacer eso”.



También indicó que ofreció disculpas a la niña: “Lo siento mucho. No me di cuenta de que te golpeé tan fuerte o que era tan grave. Sólo pensé que te había dado una nalgada”.



David Nabor, de Fort Wayne, fue acusado de dos cargos de agresión doméstica con lesiones corporales graves a una persona menor de 14 años, negligencia de un dependiente que resultó en lesiones graves y agresión doméstica cometida en presencia de un niño menor de 16 años. Nabor está detenido sin derecho a fianza.

