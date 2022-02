Tequila 818 de Kendall Jenner demandado por “copiar” a Tequila 512

Los propietarios de Tequila 512 presentaron el miércoles una demanda contra Tequila 818. Se señala al tequila de la supermodelo Kendall Jenner de copiar a marca de un competidor y de competencia desleal.

El demandante ClipBandits, LLC apunta que el tequila de Jenner copió intencionalmente la marca de su producto, afirmando que y que “las similitudes son tan sorprendentes que esto no puede ser el resultado de una coincidencia”.

One year ago, Kendall Jenner broke the internet, because of her Drink 818 Tequila announcement 🥃 pic.twitter.com/gWO8gS3D0B

— Kendall Jenner News (@kendallupdater) February 17, 2022