8 cosas básicas que debes saber sobre el equipaje de mano si vas a viajar en avión

Si vas a hacer un viaje en avión de pocos días, quizá lo mejor, si deseas economizar en el billete, una buena opción es que optes por llevar equipaje de mano.

Sin embargo, si has optado por no documentar equipaje y llevar una pequeña maleta que no necesites documentar, es importante que sepas y conozcas las restricciones básicas que hay sobre el equipaje de mano para así evitarte problemas al momento de querer abordar un avión.

Lo primero que debes saber es que el equipaje de mano puede ser una pequeña maleta o una mochila cuyo peso no exceda los 10 kilogramos. Si se pasa del peso, serás obligado a documentar.

A continuación te dejamos otras cosas importantes que debes hacer si pronto realizarás un viaje en avión y deseas únicamente llevar contigo equipaje de mano.

8 tips para viajar únicamente con equipaje de mano

1) Puede ir en tu equipaje de mano cualquier tipo de dispositivo electrónico (celular, tablet, laptop, cargador, cámara fotográfica). La única condición es que no usen baterías de litio.

2) Puedes llevar líquidos y geles; sin embargo, estos deben ir pequeños recipientes individuales no mayores a 100 ml y estos deberán ir guardados en bolsas de plástico resellables de no más de 20 x 20 cm.

3) El límite de estos líquidos no debe superar un litro.

4) Si compraste algún perfume, botella u otro tipo de líquidos en el área de duty free podrás llevarlos sin problema en el equipaje de mano, pese a que rebase la cantidad límite. Lo único que debes asegurarte es que tengas un vuelo directo y sin conexión pues al ingresar a una nueva sala deberás pasar nuevamente por la revisión.

5) Puedes llevar en el equipaje de mano prácticamente todos los medicamentos aunque la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) sugieren a los pasajeros llevar consigo una receta válida o nota de su doctor en donde se explique de qué trata el tratamiento. Además, las medicinas deberán estar en su envase original.

6) Puedes llevar alimento para bebé, siempre y cuando los menores viajen.

7) Respecto a objetos afilados, en el equipaje de mano podrás llevar un rastrillo, así como cortauñas y sacapuntas; también pinzas de depilar, agujas de costura y tijeras pequeñas.

8) También puedes llevar tus documentos originales e importantes, así como algunos objetos de valor.

Te puede interesar:

* 8 trucos para comprar boletos de avión baratos, según expertos en vuelos, en este 2022

* La lista de objetos más extraños olvidados en aeropuertos de Estados Unidos en 2021

* Estos serán los días en los que podrás comprar un boleto de avión barato en 2022