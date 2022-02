Mike Tyson reveló dura verdad: “Una de las mejores cosas que me pasó es que falleciera mi madre”

Encima del ring siempre fue explosivo y espectacular, un boxeador icónico y especial. Mike Tyson es recordado por su personalidad y ahora reveló que mucho tuvo que ver el fallecimiento de su madre en lo que terminó siendo su carrera deportiva.

El campeón más joven de los pesos pesados desnudó sus años de juventud con Shannon Sharp, en el podcast Club Shay Shay.

“Una de las mejores cosas que me pasó es que falleciera mi madre, porque mi madre me cuidaba como un bebé. Nunca hubiera entrado a las peleas callejeras, nunca me hubiera defendido”, manifestó Mike.

Tyson, tajante y sin filtros, entendió esto años después: “A los 14 pensé que ya podía ser campeón del mundo”.

“Gané campeonatos nacionales, tenía récords de nocauts, perdí con el eventual campeón. Una vez que me hice profesional, toda mi vida cambió y vencía a todos. Y todo cambió cuando me volví campeón”, agregó.

Con 16 años cumplidos Tyson sufrió la pérdida de su madre y quien se quedó con su tutoría y custodia fue el Cus D’Amato, el entrenador que lo llevaba desde que cumplió los 14 años.

“Comencé a fumar en el 97 y ya no puedo parar. Soy una persona distinta cuando no la uso. No podría haber sido campeón como soy ahora. Mi mayor virtud son mis defectos. Sin ellos, no soy nada. No hay ningún problema con tener defectos. El único problema es no saber que los tienes. Naces con ellos, no puedes evitarlo”, finalizó hablando de su proyecto sobre la marihuana medicinal.

