El giro inesperado que generó la fotografía del peleador mexicano Yair “Pantera” Rodríguez y Belinda

El pasado fin de semana Belinda reapareció por sorpresa en el lugar más inesperado: la cuenta de Instagram de un luchador de la UFC llamado Yair Rodríguez, que compartió una fotografía en la que ella posa muy sonriente para la cámara mientras él la rodea con el brazo.

Esa imagen ha causado un gran revuelo porque la famosa cantante sigue desaparecida de la vida pública desde que se confirmó el final de su compromiso con Christian Nodal y comenzaron a circular rumores de todo tipo acerca de su ruptura que ella considera una forma más de violencia de género, según dejó claro en uno de los pocos comunicados que ha realizado al respecto. De hecho, cuando los paparazzi la abordaron recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la artista no dudó en salir corriendo para evitar preguntas incómodas. Belinda es captada en el aeropuerto de la CDMX tras su ruptura con Christian Nodal. pic.twitter.com/Jn6koIynDt— Alfredo Molina (@AlfredoRadio) February 14, 2022

Por esa misma razón resulta tan sorprendente que haya acudido a algún evento deportivo consiguiendo pasar desapercibida, pero la cuestión es que no lo ha hecho. El propio Yair Rodríguez -más conocido como El Pantera- ha aclarado ahora que la imagen en cuestión fue tomada en 2013 cuando Belinda asistió a una de sus peleas en México, como daba a entender el hashtag #tbt del que él acompañó la publicación para señalar que se trataba de un instantánea antigua.

“Mi intención nunca fue generar especulaciones, sino recordar el momento. Respeto y admiro a Belinda y le deseo lo mejor hoy y siempre”, ha afirmado a través de su cuenta, donde se ha reído de buena gana del revuelo que ha causado sin pretenderlo. “Traumé a medio país”, ha añadido junto a un divertido meme. View this post on Instagram A post shared by Yair “EL PANTERA” Rodriguez (@panteraufc)

