James Rodríguez niega romance con Karol G, pero los fans no le creen por su lenguaje corporal

En Despierta América compartieron el video en el que aparece el ex jugador del Real Madrid, James Rodríguez, en donde niega romance con Karol G, pero los fans no le creen por su lenguaje corporal. En los últimos años la lectura del lenguaje corporal no sólo es un arte, sino que son muchos los programas que invitan a versados en esta disciplina para orientar al público sobre lo que el otro está diciendo a partir de sus ademanes: del movimiento de sus manos, la postura del cuerpo, la forma en la que mueve el rostro, la dirección en la que miran sus ojos, etcétera.

Si bien el matutino de Univision no invitó a un especialista en lenguaje corporal, en la sección de mensajes aparecieron varios “followers” aseverando que en efecto la actitud de James Rodríguez, la forma en la que negó su romance hizo que muchos no le creyeran.

Para empezar, en los comentarios algunos fans le han dicho a Despierta Amérca que saber sobre la vida de La Bichota parece que no les importa: “Y a mí qué me importa”. Mientras que otros reconocían que en la actualidad todos hablan de Karol G y es que creen que esto incluso parece una obsesión: “Qué obsesión tienen la gente con Karol G”.

Después empiezan otros ha hablar del lenguaje corporal: “Su lenguaje corporal dice otra cosa”, 14 personas le dieron likes. Algunos se han reído ante la osadía que parecen tener algunos seguidores por hablar como expertos en esta área diciendo: “Ahora son psicólogos de lenguaje corporal”. Sobre este mismo tema alguien más dijo: “Está hablando mentira, su actitud dice todo lo contrario. Nunca miro de frente a la cámara“.

Otros también han osado menospreciar a la cantante colombiana diciendo: “Es que él es mucho para ella. No pegan en nada”. Y siguen diciendo que él no parece ser apto para ella: “Ella no está a su altura, ella me encanta pero él va con otra chica más delicada”.

Aquí les compartimos el video en el que se puede escuchar y observar al jugador de fútbol negando su supuesto romance con La Bichota.

