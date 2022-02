La triste historia de Héctor Herrera: Es difícil asimilarlo, muchas veces voy jodido a casa

Con tres titularidades en lo que va de temporada con el Atlético de Madrid y once sustituciones, Héctor Herrera está viviendo el momento más triste de su carrera y desde que llegó al conjunto colchonero. Además, para el mediocampista es difícil asimilar que no cuenta para el técnico argentino, Diego Pablo Simeone.

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes”, señaló el mexicano en una entrevista a EFE.

3 puntos importantes que nos ayudan a reforzar la confianza y unión de este gran grupo. Ahora a pensar y trabajar en el juego del miércoles 💪🏻 🔴⚪️ @Atleti pic.twitter.com/n05ujBph3v — Héctor Herrera (@HHerreramex) February 19, 2022

Por otra parte, en la UEFA Champions League solamente ha disputado dos compromisos de seis posibles y quedará por ver si este martes salta al terreno en el encuentro de ida de los octavos de final ante el Manchester United. Mientras que en la Copa del Rey, logró ser titular en un encuentro.

“En casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo“, agregó el futbolista de 31 años.

La difícil situación del futbolista nacido en Rosarito, México, lo ha llevado a pensar muy bien su futuro en el balompié profesional. En algunos momentos ha pensado en regresar a su país, aunque también según informaciones de medios internacionales, también tiene propuestas del fútbol estadounidense.

“Me encantaría quedarme. Quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto. A veces pienso volver a México porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de su familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá“, finalizó el mexicano.

Por ahora, solamente queda esperar que transcurre por lo que resta de temporada para saber si el mexicano se gana un puesto en el equipo de “El Cholo Simeone” que está también en un momento muy difícil y necesita la chista del mexicano.

