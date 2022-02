Maripily Rivera luce sus curvas de frente y de espaldas con un bikini que solo cubre lo indispensable

Maripily Rivera nuevamente dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram al publicar unas postales luciendo un diminuto bikini que solo cubre lo indispensable y deja ver sus esculturales curvas.

La presentadora puertorriqueña acompañó una de las fotos con el siguiente mensaje: “Yo soy un espíritu libre. O me admiras desde el suelo, o vuelas conmigo, pero nunca, nunca trates de enjaularme. 🦅 Amo mis ratitos por la playa 🏝 meditando 🧘‍♀️ relax!❣️”. En las imágenes se observa a la también empresaria en una hermosa playa de Miami, Florida, con unas gafas de sol y el cabello suelto para completar su candente look.

Como era de esperarse, las publicaciones de Rivera han recibido una avalancha de piropos y miles de corazoncitos rojos por parte de sus admiradores.

Por si no fuera suficiente, Maripily Rivera subió un video en bikini para enseñar lo bien que se mantiene a sus 44 años de edad, donde ella misma asegura que es una cuarentona fitness con cuerpazo.

“Cuerpazo de esta cuarentona Fit gracias a mi trainer @oswaljhans sacando la mejor versión de mí siempre con sus entrenamientos 💪🏾 para mis #newproducts #newproject regreso con todo y lo que viene es #Candela 🔥🔥🔥🔥 Jajaja!!🤣 Verannnnn!🤫”, escribió al pie del clip. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

También te puede interesar:

En tanga de hilo, Maripily Rivera muestra el masaje que recibe en su prominente retaguardia

Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, roba miradas posando en escotada blusa sin sostén

FOTO: Christian Nodal se borra el tatuaje del nombre de Belinda que tenía en la cara