Pierre Aubameyang: Le he dicho a Dembélé que vamos a trabajar mucho tiempo juntos

Pierre-Emerick Aubameyang se está convirtiendo en una verdadera sensación en España, después de su formidable actuación en la pasada jornada de la Liga Santander cuando anotó un hat-trick ante el Valencia para guiar la victoria del FC Barcelona cuatro goles por una.

Ahora, el gabonés le concedió una entrevista muy personal a la prensa catalana, específicamente a Sport y Mundodeportivo. El atacante conversó sobre distintos temas y uno de ellos fue sobre el futuro de su compañero Ousmane Dembélé a quien además lo considera como un hermano menor.

“Es como mi hermanito. No hemos perdido nunca el contacto. Cuando marcaba, le enviaba siempre un mensaje. Quería que se quedara en el Barcelona, pero también se como es mi hermanito. Ahora le he dicho que vamos a trabajar mucho tiempo juntos”, comentó Aubameyang sobre su relación con el francés.

¡Buen ambiente en el entrenamiento! pic.twitter.com/iFnFFfnpr7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2022

Se debe resaltar que Dembélé y Aubameyang fueron compañeros en sus etapas en el Borussia Dortmund y desde entonces no han dejado de enviarse mensajes. Sin embargo, el mismo gabonés no quiso hablar con el galo sobre su fichaje con el Barcelona en el último día del mercado de fichajes.

“Tenía una situación un poco difícil. No quería molestarle, preferí dejarlo un poco tranquilo para que no pensase en más cosas. Pero sí, me preguntaba cómo iban las cosas y si acabaría fichando por el Barcelona”, añadió el el gabonés.

Pero el futuro de Dembelé no es lo único que está sobre la mesa del alto mando de los azulgranas, sino que también existe la posibilidad de que Joan Laporta apueste firmemente por Erling Haaland, quien es una de las perlas del balompié europeo y la pieza firme del presidente para su proyecto deportivo. Sobre el noruego, Aubameyang se mostró con capacidad de pelear un puesto con él.

“Haaland es un crack; si viene, competiremos juntos. Es buena la competencia y más en el Barcelona, que necesita a los mejores del mundo. Hace muchos goles para su edad, es increíble y es uno de los mejores nueve del mundo”, compartió el atacante de 32 años.

Más allá de compartir vestuario con jugadores muy jóvenes y con mucho talento; Aubameyang se mantiene trabajando fuertemente para adueñarse de la titularidad de la delante del Barcelona. Además que su hat-trick lo coloca ahora como el verdadero peligro para cualquier rival que se enfrente a él.

Con un amplio recorrido en el fútbol del viejo continente, el gabonés quiso fichar por los azulgranas por ser una oportunidad única en su carrera. Asimismo, también reiteró que su deseo es poder ganar la Liga y la UEFA Champions League.

Su próximo reto será ayudar al club blaugrana a vencer al Napoli este próximo jueves en el partido de vuelta de la Europa League. Sin olvidar que, existe la posibilidad de que el gabonés salga como titular junto a su compañero y mejor amigo, Ousmane Dembélé.

Lee También:

Comparaciones odiosas: Pierre-Emerick Aubameyang marcó más goles en La Liga en un partido que Eden Hazard en toda la temporada

Histórico: Aubameyang igualó marca de Giovani dos Santos con el Barcelona

Aubameyang lució exuberante Ferrari en su último entrenamiento con el Barcelona