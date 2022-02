Acude a clínica de belleza en Florida para someterse a reducción de senos y termina con implantes y una liposucción “por error”

Una verdadera pesadilla es la que está viviendo una joven mujer de Florida, la cual hace un tiempo depositó toda su confianza en una clínica de belleza, la cual cometió un grave error que le está dejando terribles consecuencias en su vida.

Tiffany Mills, de 29 años, luego de convertirse en madre, deseaba hacerse un par de arreglos estéticos, principalmente reducir el tamaño de sus senos.

Llegó el día de la cirugía y Tiffany ingresó al quirófano. Al despertar tras la operación, recuerda haber experimentado un dolor insoportable, nunca antes experimentado.

Fue entonces cuando descubrió que en la clínica de belleza le habían practicado otros procedimientos estéticos: implantes de senos y una liposucción.

Mills narró a Kennedy News que dichos implantes le provocaron heridas severas en la piel, además de que varios coágulos se le fueron a los pulmones y las piernas. También el tema de la liposucción le causó muchos problemas pues no tenía “piel extra para tirar”.

“Me tensaron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía mantenerme erguida. Mi ombligo parecía una ranura para monedas porque me habían apretado lo más posible”, recordó.

La mujer indicó que la clínica no reconoció de inmediato el error sino muchos días después en donde admitieron que hubo una confusión con el papeleo e intentaron disculparse con ella, argumentando que lo tomara como si le hubieran realizado 2 cirugías gratis.

“Realmente no me di cuenta de que tenía todas estas incisiones en el estómago hasta unas siete horas después, cuando me desperté en un hotel, (reservado para la recuperación posoperatoria). Ni siquiera me mantuvieron en observación, me sacaron de allí lo más rápido que pudieron”, recuerda Mills, quien pagó por la reducción de senos $8,203 dólares por adelantado.

2 semanas después, las heridas que tenía debajo de sus pechos se infectaron y comenzó con el problema de los coágulos, por lo que tuvo que ser hospitalizada durante 4 días y tuvo que tomar tratamiento durante 2 meses para tratar la infección.

Desde el procedimiento, la madre ha estado luchando para volver a encarrilar su vida debido al costo financiero, físico y psicológico que le ha causado la cirugía fallida.

“Me las arreglé para disputar el cargo de la cirugía con mi banco y recuperar el dinero. La clínica está tratando de combatirlo y afirmando que esto es lo que pedí”, afirmó.

Ahora, la mujer necesita una cirugía más para poder corregir los problemas que las anteriores operaciones le ocasionaron.

