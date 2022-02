Un enorme oso irrumpe en decenas de casas en California para robar pizza y otras sobras de comida

Un oso negro en California conocido como Hank the Tank se ha vuelto dependiente de las sobras de comida de los humanos. El animal de gran tamaño ha ingresado a decenas de casas de la comunidad de Tahoe Keys para robar comida, según los residentes, el animal no es agresivo, simplemente se sienta y come.

Los allanamientos del oso han ocasionado más de 150 llamadas de quejas a la policía y el personal de vida silvestre. Hank ha ingresado a al menos 28 casas desde el mes de julio, incluidas casas ocupadas, y ha dañado cerca de 38 propiedades diferentes.

Debido al estilo de alimentación que lleva con comida humana y basura, el oso ha ganado mucho peso, es un animal de 500 libras, mientras que un oso negro promedio pesa entre 100 y 300 libras.

“No engordó así comiendo bayas y larvas”, dijo Ann Bryant, directora de Bear League, un servicio de rescate de vida silvestre, al New York Times.

“Es más fácil encontrar restos de pizza que ir al bosque”, dijo Peter Tira, portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

El CDFW recordó a los residentes que lo que está sucediendo con el oso, en parte es culpa suya. “El resultado para este oso habituado a la comida podría haberse evitado con unas pocas acciones simples. Los osos se guían principalmente por el olor cuando buscan comida”.

Los funcionarios piden a las personas almacenar adecuadamente los alimentos y la basura mientras visitan o viven en el hábitat de los osos

Hank podría ser sacrificado

El oso no teme a los humanos, pero tampoco se ha mostrado agresivo ni les ha hecho daño. Algunos residentes de Tahoe Keys quieren que el oso sea tratado con respeto, incluso lo han descrito como “gentil y dulce”, pero la dependencia de Hank a la comida humana puede llevarlo a ser sacrificado.

“La actividad de captura es una medida de último recurso para capturar y sacrificar un oso negro específico, y lo que llamamos un oso negro gravemente habituado o condicionado por la alimentación humana”, explicó Tira a KCRA 3 News.

La intención de sacrificar al oso ha movilizado a grupos locales de activistas de osos como la BEAR League para ofrecer a funcionarios del CDFW otras opciones. La directora ejecutiva Ann Bryant dijo que el oso no tiene que morir.

“La BEAR League contactó al director de un excelente santuario de vida silvestre fuera del estado, quien acordó que tiene espacio y estaría muy dispuesto a darle a este oso un hogar permanente”, dijo Bryant. La BEAR League se ha ofrecido a pagar los gastos.

El CDFW señala que según la BEAR League hay una instalación en Colorado dispuesta a aceptar el oso negro. Sin embargo, no se puede importar un oso negro al estado de Colorado sin los permisos y la aprobación de Parques y Vida Silvestre de Colorado. En los últimos años, Colorado no ha permitido la importación de osos nacidos en la naturaleza.

Bryant admite que una vez que un oso ha probado la comida humana, la reubicación puede no terminar bien.

“Los osos que son llevados a un área diferente tienen que buscar comida por sí mismos; no saben nada sobre esa área. Por lo general, hay otro oso que vive allí que es territorial. Los osos morirán tratando de volver a casa o morirán de hambre porque no saben dónde encontrar comida“, según un comunicado compartido a Reno’s News 4.

Te puede interesar:

–VIDEO: Hombre en Florida saca a oso de su casa a manotazos y empujones para evitar que atacara a esposa y perros

–Perro ataca campamento de casas rodantes para personas sin hogar en California; mata a 1 y hiere a 3

–Hombre de Michigan es acusado de maltrato animal después de que la policía encontrara 164 perros dentro y alrededor de su casa