Videos: Reportan las primeras explosiones en Ucrania por ofensiva rusa de Putin

Luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara que decidió lanzar una operación militar en el este de Ucrania, medios como CNN y BNO News reportaron “explosiones” en algunas ciudades de esa nación.

Reporteros de CNN en la capital de Ucrania escucharon explosiones desde el este en dirección al aeropuerto internacional de la ciudad. Los usuarios de las redes sociales informaron haber escuchado varias explosiones en el área de Boryspil, al este de la capital, donde se encuentra el aeropuerto internacional a unas 15 millas de la ciudad.

Uno de los primeros videos sobre un supuesto bombadeo fue publicado precisamente por Volodymyr Yelchenko, embajador de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en su cuenta verificada de Twitter:

Mariupol just now pic.twitter.com/vuztgyjyvo— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) February 24, 2022

Un corresponsal de CNN que reportaba desde Kiev, decidió ponerse durante una transmisión en vivo un chaleco antibalas al escuchar algunas explosiones. Aquí las imágenes de esta noche: 🇺🇦 Así fue como el corresponsal de CNN escuchó en vivo explosiones en Kiev. #Ucrania #Rusia #Putin pic.twitter.com/mLkslVdNHo— Oliver López (@Ovilerio) February 24, 2022

En la ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en el noreste del país, escuchó un “flujo constante de fuertes explosiones”. En redes sociales circulan algunos supuestos videos de las explosiones: pic.twitter.com/pwF17Nm5C0 #URGENTE 🇷🇺🇺🇦 | Se reportan bombardeos en Jarcov, la segunda ciudad mas grande de #Ucrania #URGENT 🇷🇺🇺🇦 | Bombings reported in Kharkiv, the second largest city in #Ukraine— NEWS🇺🇦🇷🇺 (@astianmi) February 24, 2022

Además, en Odessa, ciudad portuaria del Mar Negro, se escucharon dos grupos de explosiones con unos 20 minutos de diferencia, según el equipo de CNN. Este video muestra otro supuesto ataque: 🇺🇦🇷🇺 Explosiones en Odessa, ciudad portuaria de importancia vital para Ucrania, en medio de múltiples reportes de un inminente desembarco anfibio ruso en las cercanías de la ciudad. pic.twitter.com/7hdhujCVTh— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) February 24, 2022

También, se reportaron explosiones en una base militar en Sumy, al este de Ucrania; varios videos del supuesto ataque se publicaron en redes sociales: #ÚltimaHora | Se siguen reportando fuertes explosiones en diferentes partes de Ucrania, esta vez en una base militar en Sumy, al este del país.



➡ Para más información visite: https://t.co/j2eQxPFuUb pic.twitter.com/F0TInEdxsh— RCN Radio (@rcnradio) February 24, 2022

Según el periodista Argemino Barro, autor del libro “Una historia de Rus: crónica de la guerra en el este de Ucrania”, el vicepresidente de Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Marco Rubio, Rusia ha mandado a su aviación y misiles de largo alcance a golpear lugares estratégicos de la defensa ucraniana. Dice Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, que Rusia ha mandado a su aviación y misiles de largo alcance a golpear los lugares estratégicos de la defensa ucraniana.



Aquí, un mapa de esos lugares (Min. de Defensa de Estonia): pic.twitter.com/NVr9z1vJF7— Argemino Barro (@Argemino) February 24, 2022

