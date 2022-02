Adamari López confirma el romance de Toni Costa con Evelyn Beltrán y envía contundente mensaje: “Para mí esto no es una novedad”

Quique Usales entrevistó a Adamari López y de frente le preguntó qué pensaba ella sobre la noticia que confirmaba el romance de su ex, Toni Costa con Evelyn Beltrán. Y esta fue la respuesta de la conductora de Hoy Día: “Para mí esto no es una novedad. Lo que hay que hacer es desearle mucha felicidad y cosas buenas”.

Esta declaración de Adamari en Hoy Día, el programa la compartió en Instagram y además acompañó la publicación con estas palabras que ratifican la respuesta de la conductora en relación a Toni Costa y Evelyn: “Esto fue lo que dijo #AdamariLopez de que #ToniCosta ya tiene novia. La conductora habló sobre la nueva relación de su expareja y expresó que le desea mucha felicidad y cosas buenas. Además, aclaró que ella lo único que quiere es que @alaia esté bien”.

Quique Usales le preguntó también si ella ya había conocido a Evelyn Beltrán. Adamari no respondió la pregunta. Se limitó a decir que les deseaba felicidad, porque reconoce que lo mejor que puede hacer es desearle cosas buenas a todos los que le rodean, porque esto repercute sobre todo en su hija.

Chisme No Like siempre dijo la verdad

Javier Ceriani y Elisa Beristain en Chisme No Like fueron prácticamente el único programa que aseguraba que Toni Costa ya tenía un nuevo amor. Fueron los que revelaron que Evelyn Beltrán era la novia del ex de Adamari López.

Toni confirmó ayer, por primera vez, que Evelyn era la persona que lo tenía feliz. Sin embargo, pese a esta declaración la pareja no se ha mostrado publicamente como tal. Lo único que ha ido confirmando en alguna media las especulaciones es que ambos se dan likes constantemente. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Dicen también que para el cumpleaños de Evelyn, Toni estuvo con ella. La relación entre Toni y Evelyn de momento sigue siendo muy discreta. Pese a esta declaración de Toni en las redes sociales aún no se ha podido observar nada que reafirme su declaración a Chisme No Like.

Aquí está el video en el que se puede escuchar de viva voz la declaración del famoso coreógrafo de Univision.

La periodista Mandy Fridmann logró obtener el video en el que se puede escuchar la declaración entera de Adamari López en conversación con Quique Usales, para el matutino de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Lee más sobre Evelyn Beltrán:

Chisme No Like siempre dijo la verdad: Toni Costa confirma su feliz romance con Evelyn Beltrán

Toni Costa: “No puedo con tanto amor”: Evelyn Beltrán leyó el mensaje del coreógrafo de Univision y respondió

Toni Costa abre su camisa y dejar ver sus músculos. A Evelyn Beltrán le gusta lo que ve