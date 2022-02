“Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”: Zinchenko juega con fuego al desearle la muerte al presidente de Rusia Vladimir Putin

La operación militar aprobada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha desatado la indignación de grandes personalidades del deporte ucraniano. El histórico Andriy Shevchenko se pronunció al respecto y un famoso ex boxeador de Ucrania se alistó en el ejército militar de dicho país. Pero una joven estrella del fútbol ucraniano fue mucho más allá, al punto de desearle la muerte al primer mandatario ruso: Oleksandr Zinchenko.

El futbolista del Manchester City se vio visiblemente afectado por los ataques que se han perpetrado en suelo ucraniano. El pupilo de Pep Guardiola utilizó las redes sociales para desahogarse por lo ocurrido.

Oleksandr Zinchenko on IG:



🗣️"I hope you die the most painful suffering death, creature". pic.twitter.com/3akel3g1XO — FootballWTF (@FootballWTF247) February 24, 2022

"Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo", escribió el jugador sobre una fotografía del presidente de Rusia, Vladimir Putin. A pesar de que la publicación fue eliminada por incumplir con las normas de la red social, varios usuarios pudieron realizar una captura de pantalla.

Minutos después, el propio jugador realizó una nueva publicación, pero esta vez sus palabras fueron mucho más medidas a diferencia de la fuerte y polémica frase anterior. Esta vez, sus palabras fueron dirigidas a Ucrania.

“Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme. En la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país que tratamos de glorificar y hacer grande. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania“, sentenció el futbolista.

