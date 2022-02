Britney asegura que TriStar Entertainment y sus antiguas gerentes comerciales la querían matar

Britney Spears ahora podría preparar una pelea legal con sus antiguas gerentes comerciales en TriStar Entertainment. Una compañía que estuvo involucrada en su tutela y que según afirma, intentó terminar con su vida.

Lou Taylor y su mano derecha, Robin Greenhill son dos mujeres que fueron parte importante en la vida profesional de la también actriz y ahora ella las acusa de querer ‘matarla’.

“Una semana antes de que me enviaran a ese jodido lugar, TriStar me invitó a sus oficinas… Las elegantes perr** vestidas tan agradables con su: ‘Estamos aquí para hacerte sentir especial’. Almorcé con Lou Taylor y Robin Greenhill, me dijeron ‘¡Britney, mira tu foto en la pared!’ Con un enorme cuadro enmarcado en blanco y negro en el hall de su oficina.”

“Mi papá adoraba a esas dos mujeres y hubiera hecho cualquier cosa que le pidieran. Creo que estaban tratando de matarme… Hasta el día de hoy, todavía creo que eso es exactamente lo que estaban tratando de hacer. Pero no me pasó ni una maldita cosa y no morí. Nadie más hubiera vivido lo que me hicieron a mí. Viví todo eso y lo recuerdo todo. Voy a demandar a la mie*** de TriStar“.

La empresa fue contratada por el padre de Britney, Jamie Spears, al principio de la tutela para manejar sus asuntos comerciales. Pero, según las afirmaciones hechas en los documentales, y ahora en la propia Britney, podrían haber tenido mucho más que decir en su vida diaria.

Spears podría referirse al momento en el que ingresó en un centro de salud mental en 2019 después de un colapso, debido a que estaba angustiada por la enfermedad de su padre en ese momento.

Según TMZ, durante su estadía, los médicos trabajaron para conseguirle la combinación correcta de medicamentos para estabilizarla, pero parecía totalmente fuera de sí durante un día con su novio, Sam Asghari.

