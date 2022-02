Premio Lo Nuestro 2022: los mejores looks que las estrellas lucieron en la alfombra roja

Los artistas más famosos de la música latina se pusieron sus mejores galas para lucirlos esta noche en la 34ª edición de Premio Lo Nuestro 2022, premiación se llevará a cabo en el FTX Arena de Miami, Florida. Los famosos pasaron por la tradicional alfombra magenta y el color negro en las vestimentas fue el que predominó en la gala de Univision.

Algunas estrellas como Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Jomari Gayoso, el cantante Camilo, Evaluna Montaner, Anitta, Lele Pons, Gabriel Soto, Irina Baeva y muchos más, fueron los que desfilaron ante los fans y acapararon reflectores de las cámaras.

Aquí te dejamos lo looks de los famosos para que juzgues por ti mismo quién fue el mejor vestido de la noche.

Anitta

La cantante se mostró muy sexy con un vestido corto que utilizó sin sostén.

Natti Natasha

La dominicana dejó a la vista sus piernas con un vestido de cuello alto y cola.

Sebastián Yatra

El cantante colombiano optó por un traje gris, pero sorprendió por no llevar camisa bajo su chaleco. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Camilo y Evaluna

Fiel a su estilo, el cantante se presentó a la con un llamativo atuendo muy holgado, mientras que su esposa presumió su pancita de embarazo con un enterizo. View this post on Instagram A post shared by XY La Rompe Bocinas (@xyradiohn)

Clarissa Molina

La presentadora eligió un vestido azul de cola de sirena que hizo resaltar su cintura de avispa. View this post on Instagram A post shared by @clarissamolinavip

Alejandra Espinoza

La reina de belleza mexicana se decidió por un vestido strapless en tono blanco aperlado. View this post on Instagram A post shared by Siempre Mujer (@siempremujer)

Irina Baeva y Gabriel Soto

La pareja fue una de las más elegantes al elegir atuendos total black. View this post on Instagram A post shared by @detodounpocord 🇩🇴 (@detodounpocord2)

Jomari Gayoso

El crítico español sorprendió con un “buzo” o “enterizo” que de acuerdo a él fue para rendir honor a su padre y los trabajadores que día con día usan uniforme. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Lele Pons

La youtuber venezolana acaparó miradas con un vestido verde de satén de dos piezas. View this post on Instagram A post shared by • Moda & Beleza • (@cotidiemoda)

