¿Puedes ver el número de la imagen? El reto viral que algunos creen revelan si tienes problemas de visión

Una que otra vez los usuarios de las redes sociales “enloquecen” con los llamados retos virales. Y los hay de diferentes clases, desde aquellos que deben replicarse y compartir los resultados, así como aquellos en donde debe resolverse algún acertijo.

Justamente en días recientes se ha vuelto viral un reto que plantea el siguiente cuestionamiento: “¿Qué número ves aquí?”. En la imagen se puede ver un círculo conformado con rayas negras y grises, y en su interior se alcanza a percibir un número que está aparentemente oculto.

En un primer vistazo, algunos lograrán ver 3 dígitos, pero si miras más tiempo y te alejas de la pantalla, irás descubriendo que hay más números escondidos.

El reto visual ha sido compartido ya por cientos de personas, quienes han advertido que este reto viral podría develar a algunos que tiene problemas de la vista, incluso algunos graves.

De acuerdo a los creadores de la imagen, el número escondido es 3452839.

Sin embargo, los expertos en cuestiones médicas de la visión aseguran que si no logras verlo, en realidad no tienes de qué preocuparte pues esto no indica que tengas algún problema en los ojos.

“No tiene nada que ver con tu propio error refractivo, si esto fuera cierto todos deberíamos ver lo mismo si llevamos nuestras gafas o lentillas con la graduación apropiada, o sin corrección alguna las personas que no la necesiten, y aun así dudamos”, dijo Elena Rodrigo, investigadora de la Universidad de Manchester.

Según la especialista, se trata de una imagen que causa confusión porque es borrosa: “Tanto la miopía como el astigmatismo lo que provocan es un desenfoque de la imagen que genera borrosidad”.

Por su parte, la neurobióloga Conchi Lillo, especializada en trastornos de la retina, añadió que “lo que se ve en la imagen es una especie de juego visual que esconde unos números donde el verlo mejor o peor depende de muchos parámetros diferentes (personales, visuales, pero también del tipo de pantalla, luminosidad, distancia… con la que estemos viendo la imagen)”.

“Es una prueba más de agudeza visual que de diagnóstico de nada… es un juego de destreza, simplemente”, sentenció.

Te puede interesar:

* Adolescente termina sufriendo graves quemaduras al intentar hacer reto viral inspirado en “El Juego del Calamar”

* “Estallido del cuero cabelludo”, el peligroso reto de TikTok que puede causar infecciones en el cráneo

* El acertijo matemático que ni los ingenieros son capaces de resolver