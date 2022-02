Brooklyn Nets está cerca de poder contar con Kyrie Irving para los duelos en Nueva York

En Nueva York se respira aire de gloria, después de que el alcalde Eric Adams comunicara su intención de eliminar las restricciones sobre las personas no vacunadas. De concretarse esto, Brooklyn Nets pudiera tener como refuerzo principal a Kyrie Irving, quien no ha podido pisar el Barclays Center al no poseer ninguna dosis de la vacuna contra el COVID.

El mandatario de Nueva York, comunicó el pasado miércoles su intención de llevar a cabo este plan, después de confirmarse que las restricciones comenzaron a cambiar en otras ciudades de los Estados Unidos.

“No puedo esperar para hacerlo. Me quito el sombrero ante los neoyorquinos: a través de mascarillas, vacunas, distanciamiento social, etc. Estoy muy orgulloso de cómo respondimos como neoyorquinos”, afirmó Eric Adams.

Steve Nash, entrenador de Brooklyn Nets, tampoco escondió su alegría al saber que pudiera contar con una de sus estrellas en calidad de local en cualquier momento de la temporada o en la fase decisiva. Además de confirmar que Irving está listo para jugar todos los días.

“Sería genial para nosotros tener a Kyrie disponible para todos nuestros juegos. Habiendo dicho eso, no está realmente bajo nuestro control, así que se lo dejaremos al alcalde y esperaremos pacientemente”, comentó Steve Nash.

El base tiene promedios de 24,1 puntos, 4,8 rebotes y 5,4 asistencias en los 14 encuentros en la actual temporada de la NBA. Además, su incorporación en los encuentros como locales, también estarán unidas con la presencia de Kevin Durant y el también regreso de Ben Simmons a las canchas.

Al concretarse esto, Brooklyn Nets pudiera llamarse uno de los candidatos más potentes para alzarse con el campeonato de la NBA. Claro está, también hay que presenciar la adaptación del nuevo “Big Three” de Nueva York.

