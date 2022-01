El costo de un lenguaje obsceno en la NBA: Kyrie Irving discutió con un fanático y tiene que pagar $25,000 dólares de multa [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es nuevo ver a los aficionados recriminarle a sus estrellas de la NBA. La cercanía con los tabloncillos hacen mucho más directas las confrontaciones. Hace unos meses, unos aficionados les desearon la muerte a los hijos de LeBron James. Este lunes 17 de enero se vio una confrontación similar, pero esta vez el agresor fue un basquetbolista.

El incidente tuvo como protagonista a Kyrie Irving y se desarrolló en el Quicken Loans Arena, durante el partido entre Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers. Los aficionados lograron sacar de sus casillas a la estrella de la NBA al indicar que su rendimiento depende de su ex compañero, LeBron.

Kyrie Irving to heckling fans: “Got y’all a championship, and you motherf*ckers still ungrateful.”



(via TT/_willswish, h/t @ComplexSports)



pic.twitter.com/RRkDNvZx5F — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2022

“¿Necesitas a LeBron?”, le cuestionaron al base australiano. Ante esta pregunta Kyrie Irving respondió de forma agresiva: “Les di un campeonato y ustedes, hijos de puta, siguen siendo unos ingratos”.

El intercambio de palabras continuó a medida que se desarrollaba el partido. El mismo aficionado le recriminó que solo fue un título y el australiano le siguió respondiendo de forma caliente: “Quédenselo y guárdenlo”.

Sin embargo, en este pequeño intercambio de palabras el que salió afectado fue el base estrella de Brooklyn. Kyrie Irving fue sancionado por la NBA al alegar que el jugador utilizó un “lenguaje obsceno directamente contra un aficionado”. El australiano deberá pagar una multa de $25,000, un gran costo por caer en provocaciones. Kyrie Irving has been fined $25K for using obscene language toward a fan in Cleveland pic.twitter.com/MWBhUorS5s— Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022

