Linda Evangelista captada por primera vez tras quedar “permanentemente deformada”

La supermodelo canadiense Linda Evangelista, de 56 años, fue fotografiada en Nueva York por primera vez sin una máscara facial, después de que dijera que había “terminado de esconderse” debido a un procedimiento cosmético que la dejó “brutalmente desfigurada”.

Vestida de manera informal con un traje negro, Linda no hizo ningún intento de ocultar su apariencia cuando se detuvo en el Chelsea Market de Manhattan, una semana después de que diera la noticia sobre el duro proceso que ha vivido en los últimos años.

Durante una entrevista con la revista People, Linda explicó que se retiró del ojo público después de que en 2016 se realizó un procedimiento cosmético llamado hiperplasia adiposa, diseñado para disminuir las células de grasa, y éste la dejara “permanentemente deformada” cuando en realidad hizo que sus células aumentaran, y los bultos comenzaron a aparecer en todo su cuerpo.

No obstante, Linda también afirmó que había “terminado de esconderse” tras un procedimiento de CoolSculpting que, según ella, la “desfiguró brutalmente”.

En el artículo, Linda posó en su primera sesión de fotos desde que reveló que había quedado “permanentemente deformada” por los raros efectos secundarios de un procedimiento estético al que se sometió hace seis años.

En septiembre, Linda reveló por qué se había retirado de la escena pública cuando afirmó que había quedado “brutalmente desfigurada debido a un raro efecto secundario del procedimiento de reducción de grasa, CoolSculpting”.

Según Linda, se había sometido a siete sesiones del procedimiento para reducir sus células grasas desde agosto de 2015 hasta febrero de 2016, pero en su lugar el procedimiento “aumentó” sus células grasas, un peligro del que insiste en que no se le advirtió, por lo que ahora está emprendiendo acciones legales.

En declaraciones a People, el icono de Vogue detalló cómo “dejó de comer” y pensó que estaba perdiendo la cabeza cuando empezaron a aparecer bultos en la barbilla, los muslos y la zona del pecho, y cómo ahora “teme encontrarse con alguien conocido” después de décadas como sensación de la pasarela. También posó para las fotos mostrando los bultos en el busto y las piernas.

Dijo: “Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien conocido. No puedo seguir viviendo así, escondida y avergonzada. No puedo seguir viviendo con este dolor. Estoy dispuesta a hablar por fin”. View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

