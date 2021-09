Tratamiento estético deja ‘brutalmente desfigurada’ a la modelo Linda Evangelista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Linda Evangelista acaba de revelar que se ha mantenido alejada de la vida pública durante bastante tiempo para ocultar las secuelas de un procedimiento estético, en principio no invasivo, que salió mucho peor de lo que podría haber imaginado nunca.

“Hoy he dado un gran paso para corregir un mal que he sufrido y que me he guardado durante más de cinco años. A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han seguido prosperando, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo que prometía“, confesó la modelo a través de Instagram.

Este procedimiento no quirúrgico, conocido como criolipólisis, y que ha ganado popularidad, utiliza temperaturas bajas para reducir los depósitos de grasa en ciertas áreas del cuerpo.

Sin embargo, la estrella de las pasarelas, de 56 años, sostiene que en su caso tuvo justo el efecto contrario: sus células grasas aumentaron, no disminuyeron, dejándola “permanentemente deformada”, incluso después de someterse a dos intervenciones correctivas que ella define como dolorosas e infructuosas.

Por si fuera poco, Linda también desarrolló hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un “efecto secundario muy raro, pero grave” del proceso de congelación de la grasa sobre el que afirma que nadie la informó.

Es por eso que debido al calvario que ha vivido durante los últimos años, compartió, además, en el largo comunicado que ya tomó acciones legales contra la compañía Zeltiq, que comercializa y licencia los dispositivos utilizados para los procedimientos de criolipólisis.

“Me ha dejado, como han descrito los medios de comunicación, ‘irreconocible’. La HAP no solo ha destruido mi medio de vida, sino que me ha sumido en un ciclo de profunda depresión y tristeza, y de odio a mí misma. En el proceso, me he convertido en una reclusa. Con esta demanda, estoy avanzando para librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia”, escribió.

Y sobresale: “Estoy tan cansada de vivir de esta manera”.

Linda Evangelista saltó a la fama en la década de 1990 como parte de un grupo de supermodelos emergentes.

Se paseó por las pasarelas más prestigiosas de todo el mundo y fue varias veces la portada de las distintas ediciones de la célebre revista ‘Vogue’.

Hace siete años que Linda no pisa una alfombra roja. Sus últimos retratos posando datan de una fiesta de perfumes en Nueva York en junio de 2015.

