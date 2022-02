Mhoni Vidente advirtió una guerra “muy violenta” en 2022; asegura que Rusia gana y que invadirá otros países [Video]

Mhoni Vidente ha dejado patente, una vez más, porqué es considerada una de las astrólogas más certeras.

A finales de 2021, la famosa pitonisa generó alarma entre sus millones de seguidores luego de adelantar en un video que no auguraba nada bueno para el comienzo de este año 2022: anticipó el inicio de una gran guerra, con la que también daría comienzo el fin del mundo.

“Está en peligro la Tierra, está en peligro la humanidad, salvemos al mundo, no estoy bromeando el fin del mundo comienza en el año 2022”, mencionó al mostrar la carta de la muerte.

“Va a ser un año que va a marcar en la historia. Ese fin que estaban esperando muchas personas. El mundo se está acabando y empieza sobre todo con una guerra en el mes de enero o febrero”, señaló, por lo que sus seguidores ahora aseguran que es otra de sus predicciones cumplidas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha convertido en lo que para muchos expertos es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero este hecho ya habría sido vaticinado por Mhoni.

Por si fuera poco, la vidente cubana volvió a causar asombro porque ahora afirma que Rusia ganará esta guerra y asegura, además, que Vladimir Putin quiere invadir a México porque le conviene por Estados Unidos.

“Vladimir Putin es el tercer anticristo. Estamos viviendo el apocalipsis. Definitivamente el que viene ganando la guerra es Rusia, será una guerra muy violenta. Rusia lo empezó porque sabe que lo va a ganar en todas las formas y en todas las dimensiones. Es el Diablo mismo”, dijo Mhoni.

“Aquí la situación es que están peleando por el litio. El litio es el nuevo oro y han descubierto que en Ucrania hay grandes cantidades”, y agregó: “Rusia va a invadir Cuba y Venezuela, también México”.

Por último, Mhoni Vidente también se adjudicó ser la primera en decir la fecha exacta del fin de la pandemia: “El día 21 de marzo, ustedes grábenlo, pónganlo en la agenda: ‘dijo Mhoni Vidente que el 21 de marzo se acaba completamente el virus que fue un antesala para la Tercera Guerra Mundial”. View this post on Instagram A post shared by Mhoni Vidente (@mhoni1)

