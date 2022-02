Premio Lo Nuestro 2022: Conoce la lista completa de ganadores del evento de Univision

En la 34 edición de Premio Lo Nuestro, el gran ganador y ausente de la noche fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se agenció seis premios, y de los mexicanos que recibieron amor del público que votó por ellos en redes fueron Grupo Firme, Ángela Aguilar, Christian Nodal y Calibre 50.

Este jueves se realizó la fiesta para celebrar y reconocer a lo mejor de la música latina, la cual contó con la FTX Arena de Miami, Florida, como sede de la gran fiesta que tuvo a Gabriel Soto, Yuri, Alejandra Espinoza y David Bisbal como conductores.

Como en años anteriores, los triunfadores de las 35 categorías fueron elegidos con los votos de los fans. A continuación, te presentamos a todos los que se consagraron en la gala de Univision, Premio Lo Nuestro 2022.

Lista completa de ganadores:

Artista Masculino Del Año – Urbano: Bad Bunny

Artista Femenino Del Año – Urbano: Karol G

Artista Solista Del Año – Pop: Camilo

Artista Premio Lo Nuestro Del Año: Bad Bunny

Canción Del Año: ‘Bichota’ de Karol G

Canción Del Año – Pop Urbano: ‘Qué Más Pues?’ de J Balvin y Maria Becerra

Colaboración Del Año – Urbano: ‘AM Remix’ de Nio García, J Balvin y Bad Bunny

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance: ‘Pepas’ de Farruko

Colaboración “Crossover” Del Año: ‘In Da Ghetto’ de J Balvin y Skrillex

Canción Del Año – Tropical: ‘Bebé’ de Camilo y El Alfa

Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano: ‘Te Volvería A Elegir’ de Calibre 50

Canción Del Año – Urbano: ‘Bichota’ de Karol G

Artista Del Año – Regional Mexicano: Christian Nodal

Colaboración Del Año – Regional Mexicano: ‘Botella Tras Botella’ de Gera MX y Christian Nodal

Colaboración Del Año – Pop: ‘Pareja Del Año’ de Sebastián Yatra y Myke Towers

Artista Revelación Masculino: El Alfa

La Mezcla Perfecta Del Año: ‘Volví’ de Aventura y Bad Bunny

Artista Del Año – Tropical: Romeo Santos

Grupo o Dúo Del Año – Pop: CNCO

Álbum Del Año: ‘El Último Tour Del Mundo’ de Bad Bunny

Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano: Grupo Firme

Álbum Del Año – Regional Mexicano: ‘Nos Divertimos Logrando Lo Imposible’ de Grupo Firme

Artista Revelación Femenino: Ángela Aguilar

Canción Del Año – Pop: ‘Tan Enamorados’ de CNCO

Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano: ‘100 Años’ de Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50

Colaboración Del Año – Tropical: ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ de Daddy Yankee y Marc Anthony View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Canción Del Año – Pop/Balada: ‘Amén’ de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

DJ Del Año: DJ Adoni

Álbum Del Año – Pop: ‘Déja Vu’ de CNCO

Canción Banda Del Año – Regional Mexicano: ‘El Tóxico’ de Grupo Firme y Carin León

Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano: ‘Cumbia A La Gente’ de Guaynaa y Los Ángeles Azules View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Remix Del Año: ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’ (Remix) de Khea, Natti Natasha, Prince Royce ft. Lenny Santos

Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano: ‘Ya Me Enteré’ de Chayín Rubio

Álbum Del Año – Urbano: ‘El Último Tour Del Año’ de Bad Bunny

Canción Del Año – Regional Mexicano: ‘ A La Antigüita’ Calibre 50

